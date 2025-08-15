Prima di andare in vacanza in Croazia, leggi cosa sapere così da non trovarti impreparata per la tua prossima vacanza in uno dei Paesi più belli.

La Croazia è una delle mete più apprezzate per le vacanze. In questo Paese, sono presenti spiagge da sogno, città ricche di storia e un mare cristallino mozzafiato, tutto da esplorare. Si tratta di una delle destinazioni che conquistano al primo sguardo. Come sempre prima di partire per una meta estera, però, è opportuno informarsi bene su alcuni aspetti.

Se stai per andare in Croazia, ci sono delle cose da sapere prima di andare in vacanza come errori comuni o consigli da tenere bene a mente. In questo modo, viaggerai più tranquilla e senza sorprese!

Consigli sulle vacanze in Croazia: le cose da sapere e gli errori da non fare

La Croazia non è molto lontana dall’Italia e anche il suo stile vita e la cultura non differenziano troppo da quelli nostri. Ma ecco le cose da sapere, gli errori da non fare e i consigli sulle vacanze in Croazia, così da non farsi trovare impreparati.

Fai attenzione ai documenti: se sei un cittadino UE, porta con te la carta di identità valida per l’espatrio. In alternativa, va benissimo il passaporto. Decidi tu se portare entrambi o soltanto uno di questi documenti, ma non dimenticarli! Usa l’Euro: dal 2023, la Croazia utilizza l’Euro come valuta ufficiale, quindi non è necessario cambiare denaro. È, senza alcun dubbio, un bel vantaggio così da evitare commissioni varie. Calcola la mancia: per quanto riguarda la mancia, invece, è buona norma lasciare circa il 10% nei ristoranti, se il servizio ti è piaciuto. Fai attenzione alla nudità in spiaggia: in Croazia ci sono molte spiagge naturiste, ma non ovunque è permesso. Fai sempre attenzione alla spiaggia in cui ti rechi prima di spogliarti o se non fa per te, così da evitare sorprese. Scegli questi mesi: per godersi al meglio una bella vacanza in Croazia, i mesi migliori sono giugno, luglio e settembre. Questo perché le temperature sono abbastanza piacevoli e si può godere sia del mare che delle attività all’aperto.

Viaggiando in Croazia, potrai ammirare dei paesaggi straordinari. Tra questi ci sono quelli che hanno fatto parte delle riprese della serie TV Il Trono di Spade (Game of Thrones), come Dubrovnik che è stata Approdo del Re (King’s Landing). Prima di metterti in viaggio, quindi, non dimenticare di dare un’occhiata alle norme di comportamento, sulla sicurezza e sulla salute. Scopri anche dove andare in vacanza in Albania e le spiagge più belle d’Italia e il mare più pulito.