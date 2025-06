Cos’è e come funziona la dieta 80/20 e perché spopola tra le star: risultati immediati – chedonna.it

L’ultima moda delle star in fatto di regime alimentare è la dieta 80/20, scopriamo in cosa consiste, perché è così popolare e quali sono i vantaggi nell’adottarla.

Siamo giunti in estate e come sempre in questo periodo l’attenzione di tutti si sposta verso la forma fisica. Si tratta di un meccanismo inconscio, legato al fatto che in questo periodo dell’anno si è maggiormente portati ad esporre il proprio corpo in pubblico, sia quando si esce in strada, sia soprattutto quando si va a mare.

Al fine di dimagrire quanto serve per mostrarsi al meglio delle proprie possibilità, moltissime persone sono alla ricerca di una dieta “miracolosa” che consenta di ottenere risultati in poco tempo. Forse sarà inutile sottolineare come questa soluzione emergenziale possa funzionare sul breve ma non sia consigliata da nessun dietologo o medico, inoltre si tratta di una soluzione temporanea che porta a quell’effetto fisarmonica che ci obbliga a ricorrere a soluzione emergenziali ogni anno.

L’ideale sarebbe adottare una dieta sana durante tutto l’anno, uno stile di alimentazione che consente di mantenerci nel peso forma che non può prescindere in nessun caso dall’associare a questo uno stile di vita attivo, ovvero la pratica di attività fisica almeno 2 volte a settimana.

Lo scorso anno ha spopolato il digiuno intermittente, quest’anno invece la dieta più popolare è la 80/20. Sono diverse le star che stanno adottando questo regime dietetico e ci si chiede se questa volta si tratta di un’alimentazione raccomandabile per un breve periodo o se si tratta di un principio dietetico che può diventare quotidiano.

Come funziona la dieta 80/20 e quali sono i benefici che comporta

Il nome di questo regime alimentare è più complicato della dieta in sé: in pratica si tratta di privilegiare cibi sani durante il giorno e la settimana con un rapporto 80-20. Il principio è che l’80% di ciò che si mangia durante il giorno e durante la settimana dev’essere salutare, dunque verdure, legumi, frutta, cereali, proteine magre e grassi sani, mentre il 20% può essere qualsiasi cosa si desidera.

Come potete capire si tratta di una dieta più flessibile di quelle tradizionali, poiché non ci sono limitazioni alle tipologie di cibo che si possono mangiare, se qualcuno desidera concedersi il gelato dopo cena può farlo, se desidera mangiare la pizza durante la settimana è libero di concedersela, l’importante è che il rapporto percentuale di ciò che si mangia rimanga invariato.

Il primo vantaggio di questa dieta è psicologico, visto che la possibilità di introdurre qualcosa che si desidera quando si ha voglia consente di evitare la frustrazione che poi conduce ad abbuffate incontrollate. Il secondo è metabolico, visto che si tratta di una dieta ricca di nutrienti che mantiene attivo il metabolismo basale, dunque consente di mantenere sotto controllo il peso corporeo.

Inoltre l’elevata quantità di frutta e verdura permette di evitare malattie croniche, infine si tratta di un regime alimentare flessibile, ossia in grado di adattarsi alle esigenze e agli stili di vita più disparati, in quanto consente di non dover calcolare ogni singola caloria o il peso di ciò che si mangia.