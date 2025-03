Potrebbe capitare di conquistare il ragazzo dei nostri sogni, oppure di avere questo problema con il fidanzato. Se il tuo lui bacia male, ci sono delle soluzioni.

Il bacio è un atto tra i più intimi e romantici di una storia d’amore, ma potrebbe capitare di trovare un partner che non bacia esattamente come ce lo eravamo immaginati. Potrebbe essere, ovviamente, una delle prime esperienze insieme e questo potrebbe lasciarti perplessa. Non è raro che un bacio non sia perfetto, ma come fare?

Se ti è capitato di domandarti cosa fare se lui bacia male, sei nel posto giusto. Scopriamo cosa fare se lui bacia male e qual è la soluzione che nessuno ti ha mai detto. Ovviamente, il tutto senza creare imbarazzi.

Lui non bacia benissimo? Cosa fare se lui bacia male

Non è detto che i baci con il proprio partner siano perfetti sin dall’inizio. A volte, potrebbe capitare che il bacio non sia eccezionale, ma ricorda che non è comunque un dramma. Vediamo quali sono le cose che puoi fare, quando lui bacia male.

Sii gentile, ma chiara: la comunicazione è di fondamentale importanza. Quando i baci non sono soddisfacenti, potrebbe essere il caso di esprimere ciò che si pensa in modo dolce. Ad esempio, spiegando ciò che ti piace. In questo modo, infatti, lui avrebbe ben chiaro cosa vorresti, senza farlo sentire criticato. Prendi l’iniziativa: potresti pensare di prendere l’iniziativa guidandolo in un bacio dolce e lento. In questo modo, lui potrebbe adattarsi al tuo stile senza – anche in questo caso – sentirsi attaccato. Mostra come fare: come detto, potresti provare a mostrare come vorresti che ti baciasse, in modo giocoso e con dolcezza. Sii paziente e positiva: ovviamente, non pensare che lui possa migliorare da un giorno all’altro, perché potrebbe volerci del tempo per adattarsi. La pazienza è di fondamentale importanza, così come la positività.

Esistono tantissimi modi di baciare “male”. Il tuo partner potrebbe morderti, non muovere la testa, andare troppo veloce, non essere spontaneo, avere “paura” di farti male e via discorrendo. Non si possono elencare tutti i modi. Il suggerimento migliore che si può dare, quindi, è quello di parlare direttamente con il tuo lui di cosa succede. Non si tratta certo di accusarlo di qualcosa o di fargli notare solo che “non ti piace”. Cerca di introdurre l’argomento, parlando di cosa piace a te e di come vorresti poter migliorare i vostri baci, cercando di capire cosa c’è che non va. Questi piccoli accorgimenti possono trasformare un bacio non andato benissimo in un’opportunità per imparare e migliorare insieme! Scopri anche cosa significano il bacio con gli occhi aperti e il bacio sulla fronte.