Baciare qualcuno ad occhi aperti può avere diversi significati. C’è chi ama farlo così e chi ad occhi chiusi.

Il bacio, si sa, è uno dei gesti più intimi che ci si può scambiare con un’altra persona. Carico di significato, è capace di esprimere legami forti ed emozioni profonde. Può capitare che, invece di chiudere gli occhi quando si bacia, li teniamo aperti durante un bacio.

Spesso è una questione di abitudine, ma può esserci anche un significato nascosto dietro questa azione? Scopriamo cosa significa il bacio con gli occhi aperti, cosa vuol dire davvero.

Quando mi bacia guarda altrove: perché si bacia ad occhi aperti

Per preferenza o per abitudine – come detto – c’è chi si ritrova a baciare con gli occhi aperti. Si tratta di un comportamento, che potrebbe avere delle motivazioni psicologiche. Chi bacia ad occhi aperti potrebbe farlo per evitare di perdere il controllo sulla situazione: c’è, infatti, chi mantiene uno sguardo vigile sull’ambiente che lo circonda. Per altre persone è, invece, importante non perdere il contatto visivo con chi si ha vicino.

C’è, del resto, chi apprezza cogliere le sfumature emotive di ogni momento o chi preferisce mantenere un distacco psicologico, quando si tratta di intimità.

Come capire da un bacio se ti ama

Come detto, un bacio può rivelare più di quanto ci si possa immaginare proprio in merito ai sentimenti di una persona. Anche se non c’è un modo infallibile per capire, effettivamente, se il bacio che ricevi sia un segno d’amore o meno, ci sono dei segnali che possono essere colti. Ad esempio, se è prolungato, impetuoso e carico di coinvolgimento emotivo, oltre che intenso.

Ovviamente, sono da tenere in considerazione anche i gesti affettuosi durante il bacio. Generalmente, poi, chi bacia ad occhi chiusi manifesta maggiore trasporto: quando si prova una forte emozione, infatti, tendiamo a chiuderli per gustarci meglio il momento. È un modo per escludere gli altri sensi, così da concentrarsi solo su quello. Chi bacia ad occhi aperti, invece, potrebbe farlo anche per non perdere il contatto visivo, per curiosità e, da un certo punto di vista, per non “isolarsi”. Insomma, chi ti bacia ad occhi aperti non vuole automaticamente dire che non ti ama o non tiene a te abbastanza! Scopri anche il significato del bacio sulla fronte e cosa fare se il partner bacia male.