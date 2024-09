Concorrenti La Talpa, lo spoiler è clamoroso: chi arriva dal Grande Fratello

Un clamoroso concorrente potrebbe entrare nel cast della nuova edizione de La Talpa: arrivano dal Grande Fratello, ecco i nomi.

Mediaset ha preparato una stagione televisiva 2024-2025 davvero coi fiocchi per i suoi telespettatori e, tra reality show, programmi d’intrattenimento e d’informazione, serie televisive e partite di calcio, si prepara a fare il pieno di ascolti nei prossimi mesi con tutte le sue reti.

Per quest’anno, c’è sicuramente grande curiosità intorno alla nuova edizione de La Talpa, storico programma che, con Mediaset, tornerà ora con un format tutto nuovo e in onda in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione scelta Diletta Leotta, un nome che sembra essere veramente una garanzia per il “biscione”.

La celebre conduttrice siciliana avrà l’occasione di mettersi in mostra anche lontano dal calcio, pronta a spiccare definitivamente il volo dopo l’incredibile popolarità raggiunta in questi ultimi anni. Ma chi saranno i concorrenti? Oltre a quelli già annunciati, potrebbero arrivare due nomi bomba direttamente dal Grande Fratello.

La Talpa, due nuovi concorrenti arrivano dal Grande Fratello? Le voci sul web

Manca ormai poco all’esordio della nuova edizione de La Talpa e, mentre Diletta Leotta mostra sui social il lavoro sul programma, la produzione pare stia definendo il cast. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip e tv Gabriele Parapiglia, al cast dovrebbero aggiungersi due vecchie conoscenze del Grande Fratello, volti amatissimi dal pubblico.

“Per quanto riguarda La Talpa stanno completando il cast. E ci sono i nomi di due ex gieffine. Hanno visionato Giulia Provvedi, sorella di Silvia de Le Donatella, e Cecilia Capriotti, showgirl che abbiamo visto al Grande Fratello e Jump” ha spiegato Parapiglia. Se queste indiscrezioni si confermassero vere e se, alla fine, la produzione decidesse di puntare su di loro, potremmo presto rivedere entrambe ad un reality show,

Anche un’altra ex gieffina come Clizia Incorvaia dovrebbe prendere parte al programma, anche se al momento non è chiaro con quale ruolo: concorrente o qualcosa di più? Staremo a vedere. Nel cast, stando alle notizie disponibili fino ad oggi, dovrebbero esserci Andrea Preti, Andreas Muller, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Jo Squillo, Elisa Di Francesca, Marina La Rosa, Ludovica Frasca e Marco Melandri; nomi senza dubbio importanti, a cui se ne aggiungeranno altri in grado di garantire spettacolo.