Come vestirsi per andare in agriturismo e sentirsi a proprio agio con stile – chedonna.it

Per sentirsi perfettamente a proprio agio anche in campagna ecco alcune dritte su come vestirsi per andare in un agriturismo senza fare scivoloni di stile e buongusto.

La comodità è molto importante in un contesto rustico come quello degli agriturismi ma è chiaro che non ci si deve per forza limitare e sacrificare l’outfit indossando delle semplici scarpe da tennis sotto a una tuta.

Allo stesso tempo girare in tacco 15 tra le balle di fieno o su strade sterrate piene di ciottoli non è solo da evitare poiché di cattivo gusto ma può essere anche pericoloso, una storta è quello che di certo volete evitare, non è vero?

In sostanza bisogna trovare la giusta via di mezzo tra l’essere stilose e anche un pizzico eleganti ma con capi pratici che vi possano anche lasciare libere di muovervi. Non resta ora che andare nel dettaglio e scoprire il dress code consigliato e gli outfit da evitare per andare in un agriturismo.

Come vestirsi in agriturismo, con tessuti naturali e modelli semplici sarete le più raffinate

In un contesto come quello di un agriturismo, dove in sostanza si celebra la natura e ci si può mettere in contatto, anche solo per poco, con i suoi elementi, vestirsi con abiti in tessuti sintetici è davvero sconsigliato, ma è quasi ovvio, non credete? Allora in base alla stagione in cui ci si trova andranno comunque scelti dei capi di abbigliamento adatti in materiali naturali.

In estate il lino è perfetto in qualsiasi situazione, sia per un pranzo all’aperto che per una cena a lume di candela. Un tailleur con pantalone bermuda è l’ideale ma se temete punture di insetti è meglio optare per il pantalone lungo.

Su un pinocchietto floreale potete indossare una blusa in cotone con scollo a barca, oppure una t-shirt oversive o ancora una camicia stile boscaiolo, molto country se la annoderete in vita con un doppio fiocco.

Per la cena, invece, potete anche osare per un abitino in seta, freschissimo, da prediligere a tinta unita se lo impreziosite con qualche gioiello discreto. Oppure a fantasia e un po’ gipsy se amate lo stile boho. Puntate su una maglia traforata per quell’effetto vedo non vedo che non dispiace.

In inverno potete sfoggiare dei pantaloni nelle tonalità della terra. Kaki, verde scuro e marrone sono il top, con maglioncini in lana fatti a mano dai colori tenui e romantici che spezzano. I neutri come il beige, il sabbia e il crema vanno più che bene per essere in perfetta sintonia con il luogo che vi circonda.

Da evitare sempre e comunque: colori sgargianti che attirano gli insetti, paiellettes, catene e micro bag, stampe animalier e tacchi alti.