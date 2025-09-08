Come rovinare un buon piatto dopo averlo cucinato: gli errori più comuni da non fare – chedonna.it

In cucina ci sono alcuni errori comuni che possono compromettere la buona riuscita di un piatto dopo averlo cucinato: ecco quali evitare.

C’è chi ama cucinare e lo fa con semplicità e c’è chi invece ha l’ansia ogni volta che ha ospiti, va nel pallone sia perché non sa cosa cucinare sia perché teme di non saperlo fare. Ma, tutte queste persone sono accomunate da un’unica cosa: la possibilità di sbagliare qualcosa e di compromettere la buona riuscita di un piatto dopo averlo cucinato.

Infatti, non importa quanto si è esperti ai fornelli, anche i “migliori” possono commettere questi errori davvero comuni. Ed ecco di quali si tratta perché, solo evitandoli, si porterà in tavola un piatto che farà fare una bella figura anche con gli ospiti più esigenti.

Gli errori da evitare per non rovinare un piatto dopo averlo cucinato

Ci sono diversi errori da non fare per non rovinare un piatto dopo averlo cucinato. Sicuramente uno dei più immediati consiste nella conservazione: per esempio, pensiamo ad una torta. Se abbiamo l’intenzione di servirla agli ospiti a fine pasto o a merenda, dobbiamo assicurarci che, in base a che tipo è, venga conservata nel modo opportuno.

Se si tratta di un semifreddo, dovremo conservarla in frigo o in freezer mentre se è un classico pan di Spagna, l’ideale sarebbe conservarla in un apposito contenitore per torte dotato di coperchio proprio per evitare che si asciughi troppo. Ma il punto della conservazione è essenziale anche per tante altre pietanze, per esempio la pasta oppure la dei secondi.

Un altro errore comune, invece, viene commesso a monte e riguarda la scelta degli ingredienti. A volte non ne prediligiamo di alta qualità e questo può fare tutta la differenza del mondo. Per questo, anche se vuol dire spendere un po’ di più, se vogliamo un piatto degno di nota, acquistiamo delle materie prime migliori. Infine, un altro errore comune riguarda la cottura.

A volte potremmo mettere a cuocere una pietanza e “dimenticarcene” completamente: magari ci mettiamo a rassettare una stanza oppure ce ne stiamo beatamente sul divano con il cellulare. Invece, per evitare questo errore sarebbe meglio tenere il tempo e impostare un timer, anche direttamente al forno, se è questo l’elettrodomestico che stiamo usando, per controllare la cottura e capire se ha bisogno ancora di andare oppure possiamo spegnere ed impiattare.

Altri errori riguardano proprio l’esecuzione del piatto: per esempio potremmo aggiungere troppo sale mentre invece è sempre opportuno dosare le giuste quantità. Oppure aggiungiamo troppe spezie che potrebbero non essere gradite da tutti (o anche troppo olio). Insomma, gli errori sono tanti e variegati e possono commetterli sia le persone esperte ai fornelli che quelle meno esperte.