Come gestire gli ospiti dell’ultimo minuto

Ricevere inaspettatamente una chiamata o un messaggio con la domanda “Possiamo venire a cena da te stasera?” può creare un po’ di panico, ma è una situazione più gestibile di quanto sembri. Non è, infatti, necessario diventare chef stellati per accogliere ospiti a sorpresa in poco tempo e fare bella figura. Il segreto è mantenere la calma e cercare di gestire al meglio il poco tempo a disposizione.

Vediamo allora 5 consigli utili per non farsi trovare impreparati.

1. Dare un’occhiata alla dispensa

Il primo passo è verificare cosa si ha già in casa. È necessario quindi aprire la dispensa e il frigorifero per fare un rapido inventario degli ingredienti a disposizione. Spesso, si sottovaluta il potenziale di ciò che è già presente: pasta, riso, conserve, uova e verdure possono essere trasformati velocemente in piatti gustosi.

Se manca qualcosa di fondamentale, poi, è possibile trovare gli ingredienti della spesa online. In molte città, il servizio di consegna può arrivare nel giro di pochissimo, permettendoti di risparmiare tempo prezioso.

2. Pianificare un menù semplice e veloce

Quando hai poco tempo, la semplicità è tutto ciò su cui si deve puntare. Un menù troppo elaborato, oltre a non essere fattibile per le tempistiche, rischia anche di aumentare il livello di stress.

Occorre pensare quindi a ricette che richiedono pochi ingredienti e che siano facili da preparare. Piatti come una pasta aglio e olio, una frittata di verdure o un’insalata di legumi possono essere pronti in meno di 30 minuti e far fare comunque un’ottima figura.

Semplicità, però, non significa mancanza di sapore: è importante scegliere ingredienti freschi e fare attenzione alla presentazione per far sembrare tutto più curato.

3. Preparare un aperitivo

Mentre si prepara la cena, è bene offrire agli ospiti qualcosa di sfizioso da sgranocchiare. L’aperitivo è un’ottima soluzione per guadagnare tempo e creare un’atmosfera conviviale, senza dare l’apparenza di essere in ritardo ai fornelli.

I finger food sono perfetti: si può mettere insieme qualche oliva, formaggi e salumi su un tagliere, accompagnati da grissini o pane. Se si ha qualche verdura fresca come carote o sedano, si può tagliarle a bastoncini e servirle con una salsa yogurt fatta in casa.

Questi piccoli stuzzichini terranno impegnati gli ospiti e faranno sembrare il tutto molto più organizzato.

4. Curare la tavola

Anche se la cena è improvvisata, una tavola curata può fare la differenza. Non bisogna per forza tirare fuori il servizio di piatti delle grandi occasioni, ma sistemare la tavola in modo semplice e ordinato darà subito l’impressione che l’evento non sia improvvisato.

Si possono usare tovaglioli di stoffa, o in alternativa piegare con cura quelli di carta. Ottima idea anche aggiungere un centrotavola, come una candela o un piccolo vaso di fiori.

5. Chiedere aiuto agli ospiti

Uno dei modi migliori per gestire una cena dell’ultimo minuto è coinvolgere chi viene a casa. Non è detto che bisogna fare tutto da soli. Se qualcuno si offre di portare il dolce o una bottiglia di vino, è bene accettare senza esitazione.

Anche chiedere agli ospiti un aiuto in cucina mentre si finisce di apparecchiare o di preparare può essere un ottimo modo per rendere la serata più informale e divertente, sempre che vi sia la confidenza necessaria. Molte persone apprezzano sentirsi parte del tutto, e questo può far abbassare la tensione.