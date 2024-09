Come finisce Endless Love: arriva l’epilogo che fa infuriare il web

La conclusione della soap turca Endless Love lascia i fan basiti. Un epilogo inaspettato, diverso da ogni previsione sperata e ipotizzata.

Domenica 8 settembre ci sarà un nuovo episodio di Endless Love su Canale 5. La seconda stagione è nel vivo e ci avviamo verso un epilogo che lascerà i fan senza parole e delusi probabilmente dalla scelta della trama.

Endless Love è una serie turca entrata nei cuori dei telespettatori italiani. Arrivata su Canale 5 in primavera, ha visto la prima stagione concludersi a giugno e dopo pochi mesi è ripartita subito con la seconda stagione. La storia d’amore impossibile tra Kemal e Nihan appassiona il pubblico. I due hanno una bambina, Deniz, ma tutti credono che sia figlia di Emir. Nelle ultime puntate abbiamo assistito alla morte di Ozan, suicidio oppure omicidio?

Kemal è convinto che sia stato ucciso. “Ozan non si è suicidato, è stato fatto fuori da qualcuno”, parole dette al telefono e ascoltate inavvertitamente da Zeynep che, nel panico, scappa dal fratello. Sono tanti gli avvenimenti durante le puntate della soap che si succedono uno dopo l’altro. Abbiamo visto anche la vendetta di Kemal nei confronti della guardia carceraria e il desiderio dell’uomo di provare a tutti che Deniz è sua figlia.

Epilogo di Endless Love, anticipiamo il finale inaspettato

Le anticipazioni turche rivelano un finale inaspettato. Kemal riuscirà finalmente a portare via Nihan da Emir scatenando tutta la sua ira. Emir sarà pronto a vendicarsi e sequestrerà prima Deniz e Zeynep – che si salveranno da un incendio – e poi Nihan. Allestirà intorno alla donna un campo minato, se Kemal vorrà salvarla dovrà rischiare di mettere il piede su una mina.

La ragazza si salverà mentre Kemal si troverà in trappola. Riuscirà a prendere per un braccio Emil minacciandolo di schiacciare la mina. Alla fine sarà proprio questo che farà per amore di Nihan. Morirà insieme ad Emir può di liberare la donna dal perfido uomo. Nelle scene finali della soap Nihan immagina Kemal accanto a lei.

Un salto temporale di quattro anni permetterà agli spettatori di vedere che Deniz passerà l’infanzia senza conoscere la verità sui genitori e su quello che hanno passato. Un epilogo tragico, con un sogno d’amore spezzato e il dolore condiviso di Nihan e Zeynep. Sul finale Deniz ha quattro anni, va alla scuola materna e noi si porta dietro nessun trauma essendo all’oscuro di tutto. La famiglia di Nihan le sarà accanto nei momenti più duri, quando Kemal si rivelerà accanto a lei come in un sogno ad occhi aperti.