Come dipingere un vaso? Ecco come trasformare un vecchio vaso in un’opera d’arte

Grazie al riciclo creativo, è possibile dare nuova vita ad oggetti vecchi o rotti. Ad esempio, possiamo dipingere un vecchio vaso e renderlo come nuovo.

A tutti potrebbe capitare di avere in casa un vecchio vaso, che potrebbe avere nuova vita con un po’ di creatività. Potremmo evitare di gettarlo in un angolo o buttarlo via, seguendo alcuni semplici passi e trasformandolo, di fatto, in un oggetto super-personalizzato e decorativo.

Dipingere un vaso a mano è un modo semplice e creativo per creare una piccola opera d’arte. Scopriamo come dipingere un vaso e come trasformare un vecchio vaso in un’opera d’arte.

Come dipingere un vaso di ceramica o di terracotta: vasi dipinti a mano fai-da-te

Si possono lavorare vasi realizzati in vari materiali e la pittura è un’alleata preziosa. Come detto, tutti in casa abbiamo dei vasi rovinati che possono essere recuperati con successo, grazie al riciclo creativo. Potrebbe sembrare inizialmente difficile, eppure si può! Ecco come dipingere un vaso di ceramica o di terracotta per creare dei vasi dipinti a mano fai-da-te, coloratissimi ed eleganti.

Pulisci bene il vaso, eliminando residui di terra, polvere o sporcizia con alcool o acqua e aceto. Puoi aiutarti con un panno. Inizia, quindi, applicando del gesso acrilico bianco per migliorare l’aderenza del colore. Scegli dei colori per terracotta o ceramica come smalti ceramici o colori acrilici. La palette va scelta in base allo stile della stanza. Potrebbero, ad esempio, andare bene dei colori pastello per un arredamento romantico o colori neutri per uno stile minimal. Puoi ricorrere anche a dei pennelli a punta piatta e a punta fine. Dai almeno due passate di colore. Con il pennello, puoi creare i motivi che più ti piacciono. Il pennello piatto va bene per le zone più ampie, mentre il pennello fine viene usato per i dettagli. Fissa il colore. Prima attendi che il vaso si asciughi e, poi, procedi con della vernice trasparente lucida o opaca per fissare il colore.

Ricorda che i colori acrilici sono perfetti per questo scopo e si asciugano velocemente. Infine, non dimenticare che, con i materiali giusti e un po' di creatività, potrai trasformare degli oggetti vecchi e dimenticati in complementi d'arredo originali.