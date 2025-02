Amatissime dalle donne, le mules sono perfette per ogni tipo di outfit. Must-have nel guardaroba, possono essere indossate durante tutto l’anno.

Versatili e amatissime, le mules sono tornate alla ribalta e sono uno degli accessori che non possono mancare dal guardaroba di ogni donna. Si tratta di scarpe che possono sembrare semplici, ma che possono aggiungere un tocco di classe e raffinatezza agli outfit di qualunque tipo. Le mules si indossano per tutte le occasioni e possono essere semplici, basse, con tacco ed estremamente eleganti. Entrano a far parte nel mondo della moda nei primi anni Novanta. Ancora oggi, le mules sono tra le calzature più richieste in assoluto da donne di tutte le età.

I brand e le maison propongono modelli adatti a tutti i contesti. Puoi indossare le mules di giorno, di sera, per fare la spesa, per una cena romantica o per recarti ad un evento in cui il dress code principale è l’eleganza. Insomma, una scarpa che ti permette di dare quel tocco di stile in più al tuo outfit senza esagerare! Scopriamo come abbinare le mules e farle diventare il pezzo forte del tuo outfit.

Come abbinare le mules con tacco



Prima di tutto, come abbinare le mules con tacco per brillare in ogni occasione chic? Si tratta dell’alleato perfetto per aggiungere sia classe che altezza al tuo outfit. Sebbene sia difficile crederlo, sono scarpe anche abbastanza comode. È possibile abbinarle, in look eleganti, con un abito midi o una gonna a tubino. Le mules con tacco possono essere indossate anche con dei pantaloni palazzo, creando un effetto sofisticato.



Per aggiungere un tocco raffinato, scegli delle mules con dettagli metallici o lucide per la sera, ad esempio. Potresti completare il tuo outfit con degli accessori minimal, come orecchini o pochette.

Look autunnali, invernali, primaverili ed estivi: come indossare le mules



Si tratta di un paio di scarpe, che possono essere indossate anche in autunno e in inverno. Basta, infatti, saperle abbinare correttamente. Possono, ad esempio, essere abbinate a un paio di collant opachi, indossando sia pantaloni che abiti, maglioncini dolcevita o oversize e un cappotto. È la scelta perfetta per un look chic senza compromettere il comfort. Vanno benissimo anche una giacca a vento, una gonna midi così come una semplice maglia a collo alto. Si tratta di un abbinamento che sa fondere praticità ed eleganza.



In primavera e in estate, senza ombra di dubbio l’abbinamento più suggerito del momento da sfoggiare durante il giorno è il pantalone a sigaretta e un capo basic che non può mancare nel tuo guardaroba, ovvero la camicia bianca. Per il periodo estivo, opta per un modello in lino. Anche i jeans a vita alta nella versione a palazzo o i cosiddetti boyfriend jeans si sposano perfettamente con questo tipo di calzatura, specialmente con il modello a punta. Ritornano di moda i pantaloni a pinocchietto: slancia la figura con una scarpa mules dal tacco alto e impreziosita da dettagli particolari.



Da evitare con gonne lunghe e over, piuttosto privilegia minigonne e minidress estivi, dando quel tocco di stile in più con una mules total black semplice ed elegante. Anche un look total denim composto da giacca di jeans e gonna in denim può diventare un perfetto outfit in stile casual chic, grazie alle mules! Scopri anche come abbinare le décolleté e come abbinare le francesine basse.