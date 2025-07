Ci sono degli alimenti che non possono essere consumati a cena, perché nemici del buon riposo. Basta conoscerli ed evitarli.

È capitato a tutti di sentire un peso allo stomaco dopocena, ma come mai? La risposta è semplice! Per il benessere del nostro organismo, sarebbe molto importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, preferendo alimenti salutari con pochi grassi e zuccheri. Ci sono alcuni alimenti che non andrebbero consumati spesso e, in particolar modo, la sera. Potrebbero, per l’appunto, causare gonfiore addominale.

Dovrebbe essere un’abitudine di tutti porre attenzione a tavola, ma spesso è più facile dare la colpa alla fretta o allo stress. Ci sono alcuni alimenti che possono influenzare la qualità del sonno, a causa della lenta digestione. Sappi che, se hai problemi di digestione, è colpa di questi cibi da evitare assolutamente a cena.

Cibi difficili da digerire la sera: ecco quali sono gli alimenti da non mangiare la sera

Cibi difficili da digerire la sera? Purtroppo, quando la digestione è troppo lenta e difficile, si ripercuote negativamente sul sonno che può essere alterato e disturbato. Si possono, inoltre, verificare disturbi gastrointestinali o reflusso. Esistono alimenti insospettabili, che possono appesantire la digestione. Sapere cosa mangiare e quali sono gli alimenti da evitare è importante per il benessere di intestino e stomaco, oltre che per dormire meglio. Durante la notte, metabolismo e mobilità intestinale e gastrica rallentano, motivo per cui occorre fare qualcosa. Ecco quali sono gli alimenti da non mangiare la sera.

Alimenti fritti: questi possono causare pesantezza allo stomaco, apportando non solo grassi ma anche glucidi che possono mettere a dura prova la digestione, provocando reflusso gastrico e acidità. Panini e tramezzini super-farciti: se prepari dei panini con hamburger, patatine fritte, salse e formaggi, non fai altro che assumere cibi troppo calorici, quindi non facilmente digeribili e ricchi di conservanti e addensanti. Salse e condimenti: in particolar modo, si tratta di quelli piccanti che utilizzi per condire i piatti. Non è sbagliato utilizzarli ma, a cena, potrebbero causare irritazione allo stomaco e bruciore. Piatto di pasta condita: mangiare la pasta di sera non è per nulla consigliato. Magari, puoi scegliere il riso o della pasta integrale, in particolar modo se si tratta di un piatto elaborato e ricco di ingredienti. Quindi, sono bandite paste al forno che vengono preparate con besciamella, sughi, latticini e non solo, ma anche timballi di pasta che sono fritti. Carne e pesce non magri: sicuramente, tra la carne e il pesce dovresti scegliere quelle più leggere e magre come tacchino, pollo, merluzzo e non solo. Sono certamente banditi polpettoni farciti, calamari ripieni e frittura di pesce. Evita anche la carne rossa, in quanto richiede una digestione più lunga. Insaccati e formaggi stagionati: chiaramente, sono da evitare anche i salumi e i formaggi stagionati, perché necessitano di una digestione lunga. Dolci: anche questi possono provocare acidità e rendere difficile il sonno. Alcolici, caffeina e bevande zuccherate: birra, vino e superalcolici rallentano assolutamente la digestione, irritando le mucose gastriche e aumentando, di fatto, anche il rischio di reflusso. Sono da evitare anche caffeina e bevande zuccherate che influenzano, negativamente, la qualità del riposo e il ciclo del sonno. Cibi piccanti: pensiamo, ad esempio, a spezie come curry e peperoncino che provocano acidità e irritazione gastrica.

Sarebbe buona abitudine mangiare almeno un paio di ore prima di andare a dormire, prediligendo cibi leggeri e poco conditi: ad esempio, verdure al vapore o zuppe, farro, orzo, quinoa, legumi, olio extravergine di oliva, acqua e tisane. Così facendo, seguirai un’alimentazione alleata del tuo benessere generale. Scopri anche la colazione perfetta per iniziare la giornata con sprint e cosa mangiare al posto della brioche in una dieta sana.