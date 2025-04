“Ci siamo lasciati”: scoppia la coppia più amata della tv dopo 10 anni insieme e 3 figli

L’ex coppia di “Uomini e Donne” annuncia la separazione, ma è davvero finita per sempre? E soprattutto di chi stiamo parlando?

La loro storia d’amore hanno fatto sognare mezza Italia, soprattutto chi ha seguito ogni istante della loro conoscenza sul trono di Uomini e Donne. Sappiamo molto bene che l’amore non è una cosa semplice come dice una famosa canzone, ma che cosa è successo e sopratutto chi sono i protagonisti?

La loro è stata una di quelle relazioni che sembravano avere tutti gli ingredienti giusti per durare per sempre: l’incontro in TV, la passione immediata, il matrimonio lampo, i figli, e sì, anche le difficoltà, che non sono mancate. Ultimamente qualcosa non tornava, un po’ come quando guardando la nostra serie tv preferita intuiamo che uno dei personaggi principali sta per uscire di scena. Mancavano le foto insieme, le dediche, quei piccoli segnali che spesso dicono più di mille parole e infatti poi è arrivata la conferma.

“Abbiamo scelto la pace”: la fine di un amore e l’inizio di un nuovo equilibrio

Aldo Palmeri ha deciso di prendere la parola e raccontare cosa stava succedendo tra lui e Alessia, lo ha fatto con la semplicità e il garbo che hanno sempre contraddistinto il suo modo di essere. In un video sui social, senza troppi giri di parole, ha detto che sì, lui e Alessia si sono separati. E no, non c’è nessun dramma, nessuna guerra fredda, solo la volontà di continuare a essere una squadra per i loro figli.

Un messaggio breve ma più eloquente di tante dichiarazioni teatrali. Si capisce che dietro c’è stato un lungo percorso fatto di riflessioni, tentativi, forse anche discussioni, ma alla fine ha prevalso il rispetto. Non è la solita storia di rancori e recriminazioni, anzi, sembra proprio il contrario: due persone che si sono volute bene e che, anche adesso che l’amore si è trasformato, continuano a mettere la famiglia al primo posto.

La loro storia iniziò nel 2014, nello studio di Uomini e Donne, da lì è stato tutto un crescendo. Sono usciti insieme dal programma e pochi mesi dopo avevano già deciso di sposarsi. Quel tipo di passione che non aspetta, che corre veloce. Nel 2015 era arrivato il primo figlio, Niccolò, e sembrava davvero tutto perfetto. Ma, come succede anche nelle migliori famiglie, è arrivata la prima crisi. E nemmeno piccola. Un tradimento da parte di Aldo aveva fatto crollare tutto. O quasi.

Alessia, con una forza che non è da tutti, aveva scelto di perdonare. Non subito, certo, ma aveva deciso di dare un’altra possibilità a quel legame. Hanno ricominciato da capo, o almeno ci hanno provato, mettendo da parte i rancori, cercando di riscoprirsi. E ce l’avevano fatta, almeno per un po’. Nel 2017 è nato il secondo figlio, Leonardo, e sembrava che il peggio fosse passato.

Ma la vita, si sa, non fa sconti. Nel 2021 hanno affrontato un dolore profondo, difficile anche solo da nominare: la perdita del bambino che aspettavano. Un colpo duro, che avrebbe potuto abbattere chiunque, e invece loro sono rimasti lì, insieme, a sostenersi. A marzo 2023 annunciarono con emozione l’arrivo del loro terzo figlio. Mattia, è nato il 18 luglio, portando con sé gioia e speranza. Ma a quanto pare, non è bastato a colmare le distanze che nel frattempo si erano create.

Qualche volta, anche se ci si prova con tutte le forze, bisogna accettare che forse è meglio lasciarsi andare, senza litigi, senza rabbia, solo con la consapevolezza che si è fatto tutto il possibile. È quello che hanno fatto Aldo e Alessia. Non ci sono stati comunicati ufficiali da ufficio stampa, nessuna scena strappalacrime, solo un video e delle parole semplici, piene di umanità.

Oggi si separano, ma continuano a essere presenti nella vita dei loro figli. E forse, alla fine, è questo che conta davvero. Non è un fallimento, non lo è mai quando c’è amore vero, anche se cambia forma. È solo un nuovo inizio, diverso da quello che si aspettavano, ma comunque degno di rispetto. Perché anche le favole moderne, a volte, non finiscono con “vissero per sempre felici e contenti”, ma con un “ci vogliamo ancora bene, solo in un altro modo”.