Chi è Eugenio Mastrandrea: età, carriera, vita privata, fidanzata, Don Matteo e tutte le curiosità

Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo capitano di Don Matteo: tutto quello che c’è da sapere sul protagonista della fiction di Raiuno.

Eugenio Mastrandrea sta emergendo come una figura prominente nel mondo del cinema e della televisione, sia in Italia che a livello internazionale. Nato il 9 dicembre 1993, questo talentuoso attore ha già dimostrato una notevole versatilità, riuscendo a interpretare ruoli in generi molto diversi tra loro.

Con il personaggio del capitano Diego Martini, in Don Matteo 14, punta a conquistare anche il grande pubblico. Sin dalla prima puntata della fiction Rai, infatti, ha scatenato la simpatia dei telespettatori, ma come è iniziata la sua carriera da attore?

Eugenio Mastrandrea: carriera e vita privata

La sua carriera inizia con una solida formazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dove si diploma nel 2017. Questo percorso gli ha fornito gli strumenti per affrontare con sicurezza i suoi primi ruoli nel cinema e nella televisione. Il suo debutto avviene nel film “Acab-All Cops Are Bastards”, interpretando il personaggio di Giancarlo, segnando così l’inizio di una carriera promettente.

Nel 2018, Eugenio ottiene un ruolo nella serie TV “Nero a metà”, ma è nel 2021 che la sua carriera subisce una svolta significativa. Grazie al ruolo da co-protagonista nella miniserie Raiuno “La Fuggitiva”, al fianco di Vittoria Puccini, riceve apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica, consolidando la sua posizione nell’industria televisiva italiana.

La sua notorietà cresce ulteriormente quando partecipa alla produzione Netflix “From Scratch – La forza di un amore”, recitando al fianco di Zoe Saldana. Questa esperienza gli permette di farsi conoscere anche dal pubblico internazionale e di dimostrare la sua capacità di lavorare in contesti multilinguistici.

Il 2023 segna un altro importante traguardo per Eugenio con l’ingresso nel cast di “The Equalizer 3”, dove interpreta il carabiniere Gio Bonucci. Tuttavia, è nel ruolo del Capitano Diego Martini nella serie “Don Matteo” che l’attore trova uno dei suoi personaggi più significativi, assumendo il comando della caserma dei carabinieri di Spoleto nella quattordicesima stagione.

Nonostante la sua crescente popolarità, Eugenio mantiene un atteggiamento riservato riguardo alla sua vita privata. Parla tre lingue (italiano, spagnolo ed inglese) e ha praticato sport come karate, nuoto ed equitazione a livello agonistico, rivelando una personalità poliedrica e dinamica. Sul suo profilo Instagram condivide spesso contenuti relativi ai suoi progetti lavorativi, come “Don Matteo”, mantenendo però discrezione sui dettagli più intimi della sua vita personale.