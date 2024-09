Carolyn Smith e lo spoiler su Ballando con le Stelle: “Rock e grintosi”

Carolyn Smith ha fatto una rivelazione importante sulla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, rock e grinta non mancheranno.

Si avvicina la partenza della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, prevista sabato 28 settembre su Raiuno, ovviamente sempre con Milly Carlucci a fare da padrona di casa. Nelle ultime settimane si era parlato di possibili stravolgimenti al format, che alla fine non ci saranno, soprattutto per quanto riguarda la giuria. Confermatissima Carolyn Smith, e non potrebbe essere altrimenti per la sua lunga esperienza nel settore, affiancata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

La coreografa e ballerina rappresenta un elemento importante nel programma, proprio perché lei sa capire al meglio eventuali lacune tecniche che possono avere i concorrenti, comunque ritenute “normali” per chi nella vita fa tutt’altro, come accade a molti dei personaggi che abbiamo visto in questi anni. Alcuni errori possono essere quindi giustificabili, ma lei sa bene come metterli in evidenza senza mai aizzare i toni, cosa che non sempre riesce ai suoi colleghi.

Cosa vedremo a “Ballando con le stelle”? La rivelazione di Carolyn Smith

Essere impegnata sul lavoro è davvero fondamentale per Carolyn Smith, che continua a essere alle prese anche con le terapie a cui si sta sottoponendo da tempo per il cancro al seno che le è stato diagnosticato ormai nove anni fa. La danza per lei è vita, non a caso ha anche creato un progetto sul tema dedicato alle persone che stanno affrontando un percorso oncologico, così da portarle a non sentirsi discriminate.

La curiosità in vista della nuova edizione di “Ballando con le stelle” è fortissima, soprattutto per il cast davvero variegato e in grado di destare non poca curiosità. Nomi come quelli di Federica Nargi, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e I Cugini di Campagna, giusto per citarne alcuni, sono già di per sé motivo per accendere la Tv su Raiuno e vederli all’opera.

Milly Carlucci come da sua consuetudine non ama trascurare alcun dettaglio, soprattutto perché sa quanto non sarà semplice riuscire a superare la concorrenza di “Tu sì que vales”, che andrà in onda su Canale 5. In attesa della prima puntata è stata la giudice a dare una piccola anticipazione, pur sapendo di non poter entrare troppo nei dettagli. “Quale sarà il look a ‘Ballando on the road’? – ha scritto in una delle sue Instagram Stories -. Con il mio team abbiamo pensato a capi rock e grintosi. Quindi non potevo non indossare Stefano Ghilardi (il nome dello stilista, ndr)”.

Il riferimento è a “Ballando on the road”, costola dello show del sabato sera su Raiuno, percorso itinerante, nato nel 2015 su idea della conduttrice con l’obiettivo di andare a scovare talenti del ballo di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o semplici appassionati. Carolyn Smith non si è sbilanciata sui suoi outfit che vedremo in diretta, ma comunque saranno del tutto simili a quelli visti in questa esperienza.

Del resto, si tratta di caratteristiche che a lei non mancano e che in questi anni si sono rivelate fondamentali. Andare avanti se lei non fosse stata così forte e determinata, anche grazie al supporto dei suoi affetti, sarebbe stato difficile. Non a caso, non ha esitato a rispondere con durezza a un utente che la invitava a ritirarsi e a smettere di parlare del suo tumore, arrivando addirittura ad augurarle “Buon cancro”. Restare in silenzio per lei era impossibile: “Ma che modi sono? Io lo trovo davvero meschino. Io non sono sempre forte ma in queste occasioni si. Solo stron**ate. Io continuo a stare sui social. Non mi interessa” – ha concluso.