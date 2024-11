Grazie ai rimedi naturali e senza tinture chimiche, è possibile ottenere dei bellissimi capelli rossi lucenti.

Se desiderate avere dei capelli rossi intensi ma non volete ricorrere a prodotti chimici, sappiate che non è impossibile. Ci sono, infatti, dei rimedi naturali che permettono di ottenere un bellissimo colore rosso, senza dover ricorrere a dei prodotti aggressivi.

Alcuni degli ingredienti da poter utilizzare per una chioma rossa rispettano, inoltre, la salute dei capelli. Scopriamo insieme come fare i capelli rossi senza tinture chimiche, per trasformare il look in modo sostenibile.

Come fare i capelli rossi senza tinta in modo naturale: l’henné

Come fare i capelli rossi senza tinta in modo naturale? Sebbene avere dei capelli rossi tingendoli in modo naturale possa sembrare difficile è, in realtà, più facile di quanto si creda. Negli ultimi anni, in campo beauty ci sono stati numerosi miglioramenti, che hanno portato anche ad avere un impatto zero sull’ambiente. Le tinte naturali sono realizzate con erbe tintorie. La più famosa è, senza alcun dubbio, l’henné.

Proveniente dalla pianta Lawsonia Inermis da cui si ricava una polvere giallo-verdastra, l’henné è una tinta per capelli naturale che non presenta ammoniaca. Certamente, si tratta della miglior tinta per capelli naturale. L’henné non serve soltanto per colorare i capelli, ma anche per renderli più sani, luminosi e folti. Per fare i capelli rossi senza tinta in modo naturale, quindi, l’henné è l’ideale. È, inoltre, possibile scegliere la nuance che più amate, dal mogano al ramato.

Come fare i capelli rossi senza decolorare: altri rimedi naturali

Oltre all’henné, come fare i capelli rossi senza decolorare? Per ottenere dei lievi riflessi rossi, è possibile ricorrere a un infuso di alloro fresco. Potete preparare l’infuso immergendo le foglie di alloro in acqua bollente per circa quindici minuti. Fate riposare l’infuso per circa dieci minuti prima di sciacquare con acqua.

In alternativa, potete preparare una tisana con 200 grammi di rosa canina per mezzo litro di acqua, a cui aggiungere paprika in polvere fino a ottenere una sorta di pasta da mettere sui capelli e lasciare in posa per circa mezz’ora circa prima di risciacquare. Potreste provare anche con succo di barbabietola e carota da lasciare in posa sui capelli per almeno un’ora.

Infine, potreste provare tè nero e cannella per ottenere dei riflessi rosso scuro o rosso ramato. Lasciate i capelli in posa per mezz’ora, dopo aver mescolato tè nero a due cucchiai di cannella in polvere. Pronte a splendere?