Capelli in autunno, come prendersene cura per averli sani e forti

L’estate sta volgendo al termine e presto avrà inizio l’autunno. Come prendersi cura dei capelli per mantenerli in salute con il cambio di stagione?

Durante l’estate è importante adottare alcuni accorgimenti per prendersi cura della propria chioma evitando che si danneggi. Tuttavia, ciò potrebbe non bastare per assicurarsi che i capelli rimangano in perfetta salute. Con l’arrivo dell’autunno, inoltre, questi potrebbero risentire del cambio di stagione: è in tali periodi, infatti, che tendono a cadere maggiormente. Cosa fare, dunque, per avere una chioma forte e sana? Seguire la giusta hair care routine è fondamentale.

In estate, il rischio che i capelli finiscano col danneggiarsi è sempre alto. Proprio come accade con la pelle, l’esposizione eccessiva al sole può avere terribili conseguenze. A questo si aggiungono l’acqua del mare o quella della piscina con il cloro, la sabbia e l’umidità che portano inevitabilmente la chioma a sfibrarsi. Per quanto possiamo preoccuparci della salute delle nostre chiome, far sì che arrivino alla fine della bella stagione in uno stato impeccabile risulta spesso complicato.

Capelli, il segreto per rigenerarli e mantenerli in salute per tutto l’autunno: ecco cosa bisogna fare

È per questo motivo che, con l’avanzare dell’autunno, dovremmo adottare una hair care routine adeguata per nutrire e idratare i capelli in modo che tornino a splendere più forti che mai. Tutto ciò che bisognerà fare, è munirsi dei giusti prodotti e non dimenticare di seguire alcuni semplici accorgimenti. Gli impacchi con oli naturali possono venire in nostro soccorso: questi sono da applicare 1-2 volte a settimana. Due ottime soluzioni potrebbero essere l’olio di cocco o quello di Neem.

Il primo è particolarmente utile per coloro che hanno una chioma sfibrata; mentre il secondo permette di rivitalizzare il cuoio capelluto. Basterà applicarli sui capelli, che dovranno essere asciutti, aspettare per mezz’ora e poi sciacquare. Per un risultato ancora più soddisfacente, si può ricorrere anche a balsami e maschere per nutrire in profondità la chioma. Andranno lasciati in posa per qualche minuto durante lo shampoo prima di lavare il tutto.

Così facendo si contribuirà al rafforzamento dei capelli, che verranno rigenerati dopo un’estate all’insegna di temperature record. Per garantire la salute della chioma, infine, ci sono una serie di abitudini che ognuno di noi dovrebbe adottare nella sua quotidianità. Non sottoporla ad uno stress eccessivo può essere un esempio: quando si maneggiano i capelli, bisogna sempre essere delicati ed evitare di pettinarli con troppa foga.

Attenzione, poi, alle acconciature: tirare eccessivamente la chioma la danneggerà. Si consiglia di sostituire ai soliti elastici per capelli alternative come gli scrunchie in seta. Proseguendo, temperature eccessivamente alte possono rovinare la chioma. Di conseguenza, sarebbe da ridurre l’utilizzo di phon e piastre. L’alimentazione, infine, ricopre un ruolo centrale. Mangiare sano, aggiungendo frutta e verdura di stagione alla propria dieta, porta a numerosi benefici per l’intero organismo, compresi i capelli e la pelle.