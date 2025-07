Il calco modellante corpo è uno dei trattamenti di bellezza più amati. Ci sono, però, dei pro e dei contro da considerare.

Tra i tanti trattamenti estetici considerati “miracolosi”, spicca il calco modellante per il corpo. Si tratta di un noto metodo che promette di drenare e scolpire il corpo. In molti, però, si chiedono se questo funzioni davvero o meno. Il trattamento è diventato virale grazie ad alcuni influencer e sta spopolando sul Web.

Il calco modellante corpo può, quindi, essere un alleato? Scopriamo tutta la verità sul calco modellante corpo e quali sono i pro e i contro del trattamento che (apparentemente) ti trasforma.

Tutto quello che c’è da sapere sul calco modellante anticellulite per il corpo

Questo tipo di trattamento prevede l’applicazione di una maschera su alcune parti del corpo. Questa può essere a base di argilla o gesso che, quando si solidifica, crea una specie di guaina in grado di esercitare pressione sulla pelle. Così facendo, viene stimolato il drenaggio linfatico e avviene una diminuzione dei liquidi in eccesso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calco modellante anticellulite per il corpo.

I pro del calco modellante per il corpo

Azione snellente: già dopo la prima seduta, la sensazione di leggerezza e una diminuzione delle circonferenze – seppur minima – è evidente. Rende la pelle più tonica ed elastica. Effetto anticellulite: contrasta la buccia d’arancia e migliora, decisamente, l’aspetto della pelle. Azione drenante e detossinante: combatte la ritenzione idrica, quindi stimola la microcircolazione contrastando il gonfiore. Il calco aiuta, inoltre, a eliminare le tossine accumulate nel corpo. Effetto rilassante: si tratta di un trattamento anche particolarmente rilassante, perfetto per coccolarsi un po’. Si inizia, infatti, con un peeling per esfoliare la pelle delicatamente. Dopo aver eliminato le cellule morte, si esegue un massaggio con degli oli essenziali per contrastare i liquidi e, quindi, si procede con il calco con un impasto argilloso ricco di polveri minerali, che tonificano e assorbono le tossine.

I contro del calco modellante per il corpo

I risultati sono momentanei: purtroppo, i risultati durano pochi giorni e, quindi, sarebbe consigliabile fare spesso il trattamento. Non è un trattamento per tutti: chi soffre di fragilità capillare, ha problemi di circolazione o soffre di disturbi cutanei dovrebbe evitare. È costoso: cicli completi possono costare un bel po’.

Non dimenticare che, dopo essersi solidificato, il calco può essere tagliato via. Generalmente, dopo circa mezz’ora e applicando, alla fine, una crema idratante. Questo trattamento mira a riattivare la circolazione, favorire lo smaltimento delle tossine, diminuire gli inestetismi e riossigenare i tessuti. Il calco può essere fatto su fianchi, glutei, gambe, addome, braccia e anche viso. È importante rivolgersi a centri specializzati di fiducia. Scopri di più su smagliature e cellulite e sul potere degli oli essenziali.