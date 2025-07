Brando e Raffaella Scuotto, il retroscena sulla rottura dopo Uomini e Donne: parla lui

Dopo la fine della relazione della coppia di Uomini e Donne formata da Brando e Raffaella Scuotto, è comparso un retroscena sulla rottura.

Fra poche settimane riprenderà l’appuntamento con il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. In attesa di scoprire chi saranno i tronisti e le troniste, è spuntato un retroscena sulla rottura di una coppia molto amata formatasi lo scorso anno, vale a dire quella formata dall’ex tronista Brando Ephrikian e la corteggiatrice Raffaella Scuotto.

I due hanno vissuto una storia d’amore durata, fra alti e bassi, poco più di un anno ma qualche settimana fa hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Sulla rottura è spuntato di recente un retroscena. Ecco cosa si sa.

Il retroscena sulla rottura fra Brando e Raffaella di Uomini e Donne

Qualche settimana fa i fan della coppia formata da Brando e Raffaella Scuotto di Uomini e Donne hanno scoperto ufficialmente la fine della loro relazione. È pero spuntato un retroscena su questa rottura. Pochi giorni fa l’ex corteggiatrice ha rotto il silenzio in merito ad alcune dicerie che sono circolate sul web.

In una stories su Instagram ha scritto: “Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. “Si faceva pagare tutto” “L’ha lasciato tramite social” “NE SO PIÙ DI TE”.” Ha continuato dicendo: “Se credete di saperne solamente basandovi sulle vostre percezioni, siete da DENUNCIA. Non potete permettervi di parlare per conto degli altri cose se fosse la realtà delle cose.”

Insomma, l’ex corteggiatrice si è scagliata contro le voci false che circolano sul suo conto sul web. Ha anche continuato dicendo: “Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per portare avanti la mia relazione, forse anche troppo.” Ed infine: “Sono venuta a sapere di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno infangato ingiustamente per proteggere altri, mentendo.”

Inoltre la ragazza ha lanciato delle frecciatine a delle presunte chat sul suo conto e la fine della sua relazione con Brando, dicendosi indignata perché nessuno ha vissuto la relazione con loro due e non può dunque giudicare. Di lì a poco anche Brando ha fatto sapere la sua: “Non so nulla in merito alle chat di cui Raffaella ha parlato. Sono le solite quattro persone del cavolo che vogliono mettere zizzania e insinuare cose, senza un minimo di prova a supporto di ciò che stanno sostenendo. È follia che ci sia questo accanimento nei miei confronti e, in generale, nella coppia. Se abbiamo preso la decisione di lasciarci, sappiamo noi quali sono le vere motivazioni!”

Insomma, il vero motivo della rottura non si sa, a parte da allusioni sui social che, a quanto pare, almeno stando ai due diretti interessati non sono vere. La verità la conoscono solo loro due, Brando e Raffaella.