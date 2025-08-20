Simbolo del giorno delle nozze, il bouquet della sposa va scelto con cura e deve rispecchiare lo stile e il gusto della sposa, oltre che la stagione del matrimonio.

La tradizione vuole che il bouquet della sposa venga omaggiato dal futuro marito, consegnato a casa della sposa dal fioraio o dalla mamma dello sposo. Ma chi deve scegliere il bouquet? Il futuro marito può chiedere un consiglio alla sorella, alla mamma o all’amica della sposa.

Il bouquet da sposa non è, semplicemente, un accessorio, ma è uno degli elementi più importanti del matrimonio. È simbolo di eleganza e bellezza, nonché dell’inizio di una nuova vita. È importante, quindi, scegliere il bouquet giusto. Scopriamo quali sono i segreti per un bouquet da sposa che ogni donna desidera e come sceglierlo per fare colpo su tutti.

Bouquet da sposa per matrimonio elegante e semplice: cosa sapere per brillare il giorno più importante della tua vita

Un matrimonio elegante e semplice necessita di un bouquet da sposa alla sua altezza. Il giorno delle nozze deve essere indimenticabile e va curato nei minimi dettagli. Lo stile minimalista è tra i più amati e affascinanti. Ecco cosa sapere per brillare il giorno più importante della tua vita.

Scegli fiori semplici, ma non banali: un bel bouquet da sposa non deve per forza essere vistoso. Opta per dei fiori bianchi o crema come le rose, le peonie o le ortensie. Si tratta di fiori delicati, perfetti per un matrimonio sobrio. Un bel bouquet può essere monocolore, con qualche tocco oro o argento che risulterà elegante. Pensa all’abito e all’altezza della sposa: deve essere proporzionato all’altezza della sposa, così come al suo abito. Può essere di forma rotonda o a goccia. Opta per fiori stagionali: un bouquet fresco è l’ideale. In primavera o in estate, potresti scegliere fiori come le peonie o delle rose bianche, appunto, simbolo di amore e purezza. Questo renderà il tuo bouquet chic, all’insegna della semplicità e della naturalezza. Ma ci sono anche lillà, gladiolo, gardenia, orchidea, gerbere, margherite e girasoli. Se il matrimonio è in autunno e in inverno, puoi scegliere rose, mughetti, calle, dalie, orchidee, ortensie e gerbere. Dai un tocco di verde al tuo bouquet da sposa: puoi aggiungere rami sottili o foglie verdi come alloro o eucalipto, che possono fare la differenza in un bouquet minimalista. Attenzione anche alla legatura del bouquet: scegli un ribbon di velluto o di seta, ovviamente elegante per il giorno del matrimonio. Per quanto riguarda la legatura, va bene in un tono semplice che aggiungerà raffinatezza. È importante anche la forma: puoi scegliere varie tipologie di bouquet da sposa. Un bouquet rotondo è compatto, generalmente realizzato con fiori piccoli. Un bouquet voluminoso si compone con fiori a lungo stelo, come le rose a gambo lungo, peonie o calle. Un bouquet ricadente scende verso il basso ed è ideale per essere abbinato ad abiti con strascichi lunghi e decisamente romantici.

La scelta dei fiori nella stagione estiva e primaverile è maggiore. La scelta dei colori in autunno e in inverno può spaziare dai colori della terra come il marrone, il ruggine, l’ocra e l’arancio. In alternativa, si possono scegliere i colori più vibranti come il vinaccia, il bordeaux e il marsala con le annesse sfumature. Se si vuole dare un tocco di magia ed eleganza al bouquet, il fioraio può inserire fiori con colori chiari come il bianco, il beige, il rosa cipria, il giallo e il verde, che danno un effetto glamour tanto ricercato dalle spose. Scopri anche l’accessorio che renderà il tuo abito da sposa ancora più spettacolare e il trucco sposa perfetto per occhi verdi.