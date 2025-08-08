Bomba Uomini e Donne, arriva la rottura? Lui beccato così

Si parla di rottura per una coppia molto amata di Uomini e Donne. Lui è stato beccato così e ha destato i dubbi dei fan.

Fra poche settimane riprenderà il consueto appuntamento con Uomini e Donne e stanno circolando moltissime indiscrezioni sui possibili tronisti e troniste. Anche chi è uscito dal programma, comunque, gode di notevole fama e, così, capita che le coppie formate nel dating show, vengano seguite su Instagram da migliaia di fan che non vedono l’ora di vedere i propri beniamini insieme.

Quando questo non accade, si alimentano dubbi su possibili rotture ed è quello che si ipotizza per questa amata coppia. Lui è stato beccato in “atteggiamenti” che non lasciano presagire nulla di buono. Ecco cosa è successo.

La presunta rottura di una coppia di Uomini e Donne

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne, durante il trono classico, si sono formate due coppie: Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri (a sua volta non scelta di Martina) con Cristina Ferrara. Entrambe le coppie hanno un solido seguito su Instagram e i fan non vedono l’ora di vedere gli innamorati insieme.

Purtroppo però si parla di rottura per la coppia formata da Gianmarco e Cristina, a distanza di pochi mesi dalla fine del programma. Diversi esperti di gossip (Gemma Palagi, Lorenzo Pugnaloni e la pagina Dariagossiptv) hanno infatti sottolineato come, il 5 agosto, Gianmarco abbia fatto una live su TikTok con gli amici ed abbia ignorato tutte le domande sulla fidanzata.

Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha dichiarato che l’ex tronista era a Salerno il 5 agosto per lavoro (per fare una serata) ma che non ha dormito come al solito dalla sua fidanzata ma in hotel. Tutte queste informazioni, secondo i fan, sono chiari segnali che indicano che qualcosa non va nella coppia e che forse i due stanno attraversando un periodo di crisi, a poca distanza dall’inizio della loro relazione dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma o smentita, né tantomeno Gianmarco ha detto nulla durante la live quando gli chiedevano della sua fidanzata. Insomma, non si sa se i due non stanno insieme però circolano incessanti le voci che vedrebbero l’ex tronista come prossimo concorrente del Grande Fratello. Staremo a vedere quante di queste indiscrezioni sono vere.