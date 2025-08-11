Bomba su Uomini e Donne: lei beccata con un altro

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, c’è una bomba su un’ex protagonista: è stata beccata con un altro.

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova stagione e tutti sono in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti e corteggiatori. Ma dopo esser usciti dal programma, sono tanti i personaggi che il pubblico inizia a seguire lontano dai riflettori.

Grazie ai social è possibile, seppure in modo diverso, capire per esempio se una storia procede. E in particolare quello che si vocifera è che una ex protagonista del programma è stata beccata con un altro: ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne: lei beccata con un altro

L’ultima coppia che si è formata a Uomini e Donne è quella composta da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due, dopo essere apparsi subito molto affiatati e felici, sembrerebbero che stiano attraversando una crisi.

Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e condiviso un messaggio in cui si avvalorerebbero le voci di una crisi fra Gianmarco e Cristina. Secondo quanto si legge sul web, la corteggiatrice frequenterebbe gli stessi posti di un ragazzo del suo gruppo (giovedì 7 agosto pare fossero nello stesso ristorante che affaccia sul mare di Napoli), pur non facendosi mai vedere in foto con lui. I due diretti interessati comunque non hanno detto niente per smentire la cosa.

Cristina starebbe quindi coltivando un rapporto speciale lontano da occhi indiscreti. Nella “soffiata” su di lei, si dice: “Ieri lei era sicuramente al compleanno di un ragazzo, con cui è spesso. Le foto coincidono, sono fatte nello stesso luogo e si nota da rocce particolari che si vedono in entrambi gli scatti. Non c’è nulla di male, ma non mettono nessuna foto insieme, neanche una sola. Per me è tutto molto strano”.

Cristina starebbe trascorrendo molto tempo con questo ragazzo di cui non si conosce l’identità. Non è la prima volta che c’è una segnalazione del genere ma è certo che quando Gianmarco è fuori per lavoro, lei sta con questo ragazzo. In passato si è vociferato che la corteggiatrice di Uomini e Donne fosse in barca con lo stesso giovane ma i due non sono mai apparsi in foto insieme, magari perché hanno qualcosa da nascondere.

Da un po’ di tempo si vocifera che Cristina e Gianmarco siano in crisi e anche che lui sarebbe stato a Salerno ma avrebbe alloggiato in un albergo e non a casa della fidanzata. Steri ha anche ignorato tutte le domande che gli hanno fatto i fan sulla compagna mentre era in diretta con gli amici su TikTok. Non c’è nulla di certo ma tutti questi rumors su Cristina non fanno che alimentare i sospetti sulla fine della loro storia che fra pochi giorni festeggerebbe i 3 mesi.