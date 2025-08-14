Bomba su Amici: nasce una nuova coppia, ex allievi avvistati insieme

A poche settimane dall’inizio di una nuova edizione di Amici, pare che sia nata una nuova coppia tra due ex allievi. Ecco chi sono.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Amici e il pubblico non vede l’ora di scoprire i talenti nel ballo e nella danza che, sfida dopo sfida, approderanno al serale per meritarsi l’ambito titolo di vincitore o vincitrice.

Oltre alla bravura, però, ai telespettatori del talent show piaccio le amicizie e le coppie che si formano all’interno del programma. Negli scorsi anni si sono formate diverse coppie, alcune delle quali stanno ancora insieme, come la ballerina dell’ultima edizione, Chiara, e TrigNO, vincitore della categoria canto. Ma nelle ultime ore si parla di una nuova coppia formata da due ex allievi delle passate edizioni. Ecco di chi si tratta.

La nuova coppia di ex allievi di Amici

Nelle varie edizioni di Amici si sono affermati talenti nel canto e nella danza che il pubblico apprezza ancora oggi. Si pensi ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie, Gaia, ma anche ballerini come Elena d’Amario, Giulia Stabile e gli altri che ballano in compagnie famose nel mondo.

Un altro cantante molto apprezzato è Irama, vincitore ad Amici nel 2018. Di lui si è parlato spesso dei suoi flirt, oltre che del suo talento. Ad esempio per un periodo è stato anche con l’influencer Giulia De Lellis. Ora, invece, sembra che possa fare coppia con una ex allieva di Amici.

I fan, infatti, hanno notato dei “movimenti sospetti” che farebbero pensare ad un flirt tra Irama e Mew,ex allieva dell’edizione 23. In molti ricorderanno la cantante non solo per la sua bravura (per molti era una potenziale vincitrice) ma anche per il suo abbandono al programma “perché quello non era il posto adatto a lei”, insieme all’allora fidanzato, il cantante Matthew (che decise di lasciare Amici con lei).

I due si sono lasciati qualche tempo fa: è stata la stessa Mew ad annunciarlo senza dare ulteriori dettagli. Poi si è parlato di un possibile flirt fra Matthew e Giulia Stabile, senza che arrivasse alcuna conferma fra i due. Ora invece le voci si sono concentrate sugli altri ex allievi di Amici, Irama e Mew. Sembra che il 29 luglio fossero entrambi nello stesso luogo. Inoltre Matthew, che aveva aperto alcuni concerti estivi di Irama, ha tolto il segui su Instagram al cantante dopo l’ultima data.

Questo gesto, per molti, indicherebbe una tensione fra i due. Certo è che non è arrivata alcuna conferma da Irama o Mew e magari potrebbero frequentarsi anche solo sotto forma di amicizia. Chissà….