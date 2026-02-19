Blazer e non solo: i capi must have dell’inverno

Le temperature sono crollate e online e nelle vetrine si vedono solo vestiti pesanti con alcuni accenni già alle feste. Quali sono i capi must have dell’inverno? I blazer, sicuramente, da indossare in ufficio e nel tempo libero ma non solo.

La parola d’ordine è mix and match, ci si diverte con maxi-maglioni da usare come abiti, pantaloni a palazzo, accessori cozy e soprattutto è possibile risparmiare rivolgendosi a outlet abbigliamento dove trovare i pezzi più iconici a un prezzo wow.

Il blazer: il tuo alleato in ufficio e non solo

In ufficio è uno dei capi più ricercati ma anche nel tempo libero l’effetto catchy è fortissimo. Il blazer, è ormai un must have in tantissime varianti: oversize, doppiopetto, in velluto… c’è l’imbarazzo della scelta e si abbina davvero con tutto.

Con un dolcevita neutro, jeans a vita alta e boots overknee per un look da giorno rilassato ma curato ti conquisterà. Oppure osa con un completo coordinato e un paio di mocassini lucidi per un effetto business-chic che non passa inosservato.

Maglioni chunky dai toni pastello

I maglioni chunky sono la coccola fashion dell’inverno. Si spazia dai motivi a treccia a quelli color block con chiari rimandi al vintage. Li abbini in tantissimi modi: gonna midi in pelle e boots alti, oppure in combo con jeans o pantaloni sartoriali. Il trucco in più? opta per sfumature pastello delicate e romantiche, strizzano l’occhio agli anni ’80 e ’90 e sono un trend irresistibile.

Gonne midi e maxi in vari tessuti

Nonostante il freddo le gonne non vanno in vacanza, né nella variante midi né in quelle maxi. Attualissime, si abbinano a stivali o sneakers oversize creando un contrasto netto. Se in passerella sfilano le plissettate in tessuto satinato, non possono mancare i rimandi back to ‘80ies con proposte in lana o tweed. Vuoi un tocco fashion? Indossa un modello con blazer oversize e cintura in vita: sofisticata senza troppi giri di parole.

Stivali altissimi

Sì, il focus è tutto sulle gambe. Gli stivali alti, al ginocchio o addirittura sopra, sono il pezzo chiave per rendere glamour anche l’outfit più semplice. Riescono a dare un twist a ogni tipo di look, dai mini abiti in maglia ai pantaloni aderenti in combo con il blazer. Il trucco da fashion lover? Sceglili colorati o magari a punta squadrata, questi piccoli dettagli trasformeranno il tuo outfit.

Cappotti teddy e shearling

Non potevano mancare loro: i capispalla più morbidi dell’universo. Il teddy coat (in eco-pelliccia effetto orsacchiotto) e lo shearling (con interno di pelliccia riccia) sono l’abbraccio caldo che ti accompagna ovunque. Perfetti sopra un look casual, ma anche su un abito elegante: la magia sta proprio nella versatilità. Il consiglio pop? Scegli colori chiari come il crema, beige, caramello per illuminare anche le giornate più grigie.

Questi sono i capi must have dell’inverno, non farti trovare impreparata fai subito acquisti e rinnova il tuo guardaroba. Appunta tutti i consigli che ti abbiamo dato e prepara la tua wishlist prima di dedicarti a una sessione di meritato shopping.