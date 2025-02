Ci sono bevande considerate salutari per il benessere di mente e corpo. Gustose, possono essere introdotte nella nostra alimentazione di tutti i giorni.

Nel frenetico mondo di oggi, ci sono alcune bevande che possono essere considerate un toccasana per la salute e, quindi, delle alleate indispensabili. Essendo spesso in movimento, ciò che cerchiamo sono delle soluzioni veloci per il nostro benessere. Ce ne sono alcune che migliorano la digestione, potenziano il sistema immunitario o mantengono in forma, diventando parte della routine quotidiana.

Gli esperti suggeriscono alcune bevande, che apportano benefici a lungo termine, ma anche con effetti immediati sul corpo. Scopriamo alcune delle bevande che fanno bene alla salute, quelle che ogni esperto consiglia (e che dovresti bere subito!).

Fanno bene alla salute: una bevanda fatta in casa al giorno, per dimagrire velocemente e non solo

Ovviamente, l’acqua è la prima a cui si pensa e di cui occorre berne almeno un litro e mezzo al giorno: il nostro corpo è fatto per il 60% di acqua e questa contribuisce a una corretta idratazione, all’eliminazione delle tossine e a una corretta digestione. Ci sono, però, alcune bevande salutari, che possono essere introdotte nel quotidiano per riscontrare dei benefici come la perdita di peso.

Tè verde: ricco di antiossidanti, aiuta a mantenere il peso corporeo, a combattere i radicali liberi e a disintossicare l’organismo, oltre a migliorare la concentrazione e diminuire lo stress. Un vero aiuto che arriva direttamente dalla natura e che ha, persino, un sapore gradevole. Ciò che conta è sceglierlo sempre di buona qualità e non aggiungervi mai lo zucchero. Kombucha: meno conosciuta, si tratta di un’altra bevanda benefica sempre più diffusa, ovvero un tè nero di origini cinesi noto anche come elisir di lunga vita. Altamente probiotico, è ricco di vitamine e di enzimi che ne fanno un toccasana per l’organismo e, in particolare, per stomaco e intestino. Tra le altre cose, funge anche da antibatterico, aiuta a perdere peso e disintossica l’organismo donando, al contempo, grande energia mentale. Kefir: sempre più noto tra chi si interessa di sana alimentazione, il kefir rappresenta un mix di fermenti che garantiscono la salute dell’intestino. Berlo aiuta, quindi, a mantenere una buona flora batterica, a digerire bene e a restare in buona salute. Ciò che conta è far uso di kefir di qualità e, possibilmente, senza zuccheri aggiunti. Ancor meglio, se si riesce a produrlo da soli a casa a partire dai grani, che si possono ricevere gratuitamente o acquistare presso negozi specializzati. Succo di aloe: ottimo rimedio naturale, l’aloe per anni è stata considerata la panacea di tutti i mali. Grazie alle sue proprietà antitumorali e antinfiammatorie, è considerata, infatti, una sostanza benefica e ricca di virtù. Tra le altre cose, protegge l’intestino e aiuta a lenire i dolori articolari. Bisogna prestare attenzione, però, in caso di problemi alla tiroide o di allergia ai salicilati. Succo di mirtillo: altro succo che fa benissimo alla salute è quello di mirtillo. Si tratta, infatti, di una bevanda ricca di antiossidanti e in grado di abbassare i livelli cattivi di colesterolo. Tra le altre cose, aiuta anche la microcircolazione e fa bene alla vista. Limonata: purché sia realizzata senza zucchero – in alternativa, si può addolcire con miele o eritritolo – la limonata è un vero toccasana. Ricca di vitamina C, aiuta a disintossicare l’organismo, dona energia e potenzia il sistema immunitario. Ovviamente, non vanno dimenticati anche gli altri agrumi come l’arancia e il pompelmo, ottimi da alternare o da mescolare tra loro per un mix di gusto e salute. Succo d’anguria: ottima bevanda per rinfrescarsi in estate, il succo d’anguria rappresenta un buon modo per fare il pieno di vitamina C e di vitamina A. Ricco di betacarotene, è anche un potente antiossidante. Berlo, quindi, riduce il rischio di andare incontro ad alcuni tumori, aiuta a idratarsi e dona, persino, buonumore. Cioccolata calda: per essere considerata una bevanda benefica, deve essere realizzata a partire da cioccolato fondente o da cacao amaro biologico. Per addolcirla, inoltre, non è consentito lo zucchero. Detto ciò, si tratta di una bevanda che fa bene al cuore e alla circolazione e che aiuta a tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Latte di mandorla: contiene meno calorie, vanta un potere antiossidante grazie al contenuto di vitamina E ed è arricchito con vitamina D e calcio. Succo di melograno: ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti, questo funge da antinfiammatorio, migliora la salute cardiaca e diminuisce il rischio di cancro e malattie cardiache.

Tutte queste sono considerate bevande del benessere, assolutamente adatte a tutti i gusti ed estramemente ricche di proprietà benefiche per il corpo e la mente. Scopri di più anche sulla cioccolata calda, per gustarla senza ingrassare e sul frullato di mele per un ventre piatto.