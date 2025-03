Cioccolata calda senza rimorsi: i trucchi per non ingrassare

Per gustare una cioccolata calda, senza sensi di colpa e senza ingrassare, è possibile seguire dei trucchi. Le dritte per godersi questa bevanda sono diverse.

Chi è che non ama la cioccolata calda? Si tratta di una delle coccole più belle, quando fuori fa freddo. Vero e proprio comfort food, è in grado di riscaldare anima e corpo con la sua bontà e dolcezza. Sfortunatamente, però, ci si ritrova spesso a dover fare i conti con la bilancia, sentendoci poi puntualmente in colpa.

Ci sono, però, dei trucchi a cui è possibile ricorrere per non ingrassare e godersi, in santa pace, una gustosissima cioccolata calda senza rimorsi.

Cioccolata calda e calorie, i trucchi per non ingrassare

Che si tratti di quella da bere al bar o del preparato in busta da scaldare per dar vita ad una bevanda golosa, la cioccolata calda è sempre la scelta ideale per coccolarsi un po’. Un diversivo che molti amano concedersi quando sono a casa con gli amici, quando desiderano staccare la mente e quando, più semplicemente, sentono il bisogno di qualcosa di buono. Sebbene sia noto a tutti che la cioccolata calda è spesso un tripudio di zuccheri, grassi e calorie, ci sono alcune strategie che possono consentirne il consumo. Il tutto, ovviamente, purché non se ne abusi e si scelgano le giuste vie di mezzo.

Preferire la cioccolata calda da preparare artigianalmente: con una cioccolata calda preparata in casa e a partire da ingredienti di qualità, si potrà contare sull’assenza di grassi idrogenati e di zuccheri artificiali e tutto per una bevanda che risulterà ancor più buona e ci si potrà concedere senza troppi sensi di colpa. Evitare lo zucchero: se si prepara la cioccolata in calda, si può scegliere di optare per un dolcificante di tipo diverso come la stevia o lo sciroppo d’agave, evitando lo zucchero raffinato. Aggiungere un pizzico di panna: un po’ di panna fresca non serve solo a renderla più buona, ma anche ad evitare i picchi di glicemia. La presenza dei grassi rallenta, infatti, la circolazione degli zuccheri e tutto rendendo la bevanda più salutare e meno ingrassante. Berne piccole quantità: se si ama questa bevanda, può essere utile scegliere delle piccole tazze per servirla. In questo modo, si godrà di una tazza piena e fumante, ma riducendone la quantità. Ciò consentirà di berla con meno sensi di colpa. Scegliere il momento giusto per berla: la cioccolata calda cambia l’effetto che ha sull’organismo in base al momento in cui si decide di berla. Al mattino la si potrebbe, infatti, abbinare a un pancake proteico, bilanciandola in modo da renderla più innocua. Lo stesso si può fare scegliendo di berla di sera, magari dopo una cena con pochi carboidrati.

Mettere a punto queste semplici strategie può fare la differenza e aiutare a concedersi della cioccolata calda senza ingrassare.

La cioccolata calda light con acqua

Per godere di una cioccolata calda light, è possibile utilizzare – al posto del latte vaccino – del latte vegetale come il latte di soia, il latte di mandorla o il latte di avena, senza zuccheri aggiunti. Una soluzione ancora più povera di calorie è quella dell’acqua che offre, comunque, un ottimo sapore. Puoi preparare una cioccolata calda leggera con della semplice acqua, sebbene la consistenza sia meno cremosa.

Di aiuto è anche il cioccolato fondente, che si può sciogliere bene anche nell’acqua e offre, in ogni caso, un sapore intenso. Aggiungi, infine, un tocco di cannella o di vaniglia e il gusto ti conquisterà! Scopri anche come sostituire il cacao amaro in polvere ed evitare che la cioccolata calda diventi grumosa.