Beautiful, il matrimonio lampo che distrugge i Forrester: Thomas perde il controllo

Nuovi spoiler dagli USA per le trame future di Beautiful: un matrimonio lampo distrugge i Forrester, Thomas perde completamente la ragione.

I fan più curiosi di Beautiful potranno scoprire nuovi aggiornamenti sulle trame future direttamente dagli spoiler arrivati dagli USA, che parlano di un nuovo dramma che attende la famiglia Forrester: un matrimonio sconvolgerà tutto e Thomas perderà completamente la ragione.

Al momento, in Italia, stiamo vedendo il figlio di Ridge alle prese col rapporto con Hope: dopo averle chiesto di sposarlo, sta facendo di tutto per tranquillizzarla e farla sentire protetta, anche se la Logan non sembra ancora pronta al grande passo. Da qui in avanti, succederanno tantissime cose e, alla fine (ma molto più avanti) Thomas lascerà anche Los Angeles.

Stando a nuovi aggiornamenti dall’America, in ogni caso, pare che il figlio di Ridge tornerà in città e lo farà per un motivo specifico: il matrimonio sconvolge l’equilibrio della famiglia Forrester e lui perde completamente la ragione.

Beautiful, spoiler USA: che succede col ritorno di Thomas

In Italia dobbiamo ancora vedere le azioni criminali di Luna, il colpo di stato di Hope alla Forrester e il ritorno di Ridge con Brooke; negli USA, con le trame molto più avanti, la situazione ad oggi parla di un Ridge di nuovo diviso fra Taylor (che si appresta a sposare) e Brooke, con cui si è riavvicinato negli episodi girati in Italia.

Negli episodi di questi giorni, negli USA, abbiamo visto Luna vantarsi con Remy di aver di fatto violentato Will, ma la famiglia Spencer (soprattutto Bill e Katie) vogliono giustizia contro la folle Norzawa; anche sua nonna Li si scaglia contro di lei, aggredendola anche fisicamente e accusandola di essere folle.

Nel frattempo, Thomas (ritornato, come detto, a Los Angeles) è furioso per quanto fatto da suo padre Ridge: ha infatti scoperto che dopo aver lasciato sua madre è corso a riallacciare i rapporti con Brooke. Interrogando il padre, gli chiede se sia tutto vero e Ridge conferma: dal fidanzamento con Taylor al quasi matrimonio, fino alle nuove nozze con Brooke. La situazione, ovviamente, non rende per nulla felice Thomas.

Le anticipazioni per le prossime puntate che andranno in onda negli Stati Uniti preannunciano però una sorpresa per Taylor, che avrà quindi modo di “consolarsi” dopo l’ennesima delusione provocata da Ridge; all’incirca il prossimo anno, anche qui in Italia vedremo queste trame, convinti che Beautiful ci intratterrà ancora a lungo.