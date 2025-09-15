Beautiful, addio Ridge: finalmente Taylor ha un uomo tutto per sé – chedonna.it

Le trame di Beautiful non smettono mai di stupire il pubblico della soap ed adesso sembrerebbe essere in arrivo un altro colo di scena: chi potrebbe la nuova fiamma di Taylor dopo l’addio ufficiale a Ridge.

Beautiful è tra le soap opera più longeve del piccolo schermo. Nonostante, però, sia in onda da più di 30 anni, la serie riesce sempre regalare al suo pubblico delle puntate clamorose, ricche di colpi di scena ed eventi completamente inaspettati. Seppure in Italia stiano andando in onda degli episodi imperdibili, sembrerebbe che ne siano in arrivo altre altrettanto inverosimili.

In questi ultimi anni, ha fatto chiacchierare (spesso e volentieri) la storia d’amore parecchio burrascosa tra Ridge e Taylor. Seppure il forte sentimento che li lega e li ha sempre legati, i due hanno vissuti parecchi momenti di crisi nel loro rapporto, permettendo così a Brooke Logan di insediarsi all’interno della relazione, facendoli più volte allontanare.

Nelle prossime puntate di Beautiful, sembrerebbe che questo rapporto altalenante finirà definitivamente. Stando a quanto fa sapere uno degli sceneggiatori della soap, infatti, pare che la splendida Taylor sia in arrivo un nuovo capitolo della sua vita. Che, quindi, sia pronta a dire ‘addio’ completamente all’affascinante Forrester? Molto probabilmente, sì!

Spoiler prossime puntate Beautiful: cosa hanno in mente in America per Taylor

Se in Italia, attualmente, il pubblico di canale 5 sta assistendo all’idillio amoroso tra Ridge e Brooke, è bene sapere che molto presto dovrà abituarsi all’idea di vederli (ancora una volta) separati. Tra i due imprenditori, infatti, ci saranno delle incomprensioni che spingeranno i due ad allontanarsi nuovamente e al buon Forrester di avvicinarsi a Taylor.

Il primo colpo di scena, quindi, è servito, ma non sarà l’ultimo. Nelle puntate che in America sono già andate in onda, infatti, tra Taylor e Ridge è ulteriormente finita e il padre di Thomas, in alcuni episodi ambientati a Napoli, ha confessato il suo amore alla splendida Logan, giurandole di stare insieme per sempre. A questo punto, la Hayes è rimasta nuovamente con in mano un pugno di mosche.

È proprio in questo contesto che, a Tv Insider, uno degli sceneggiatori della soap ha avanzato l’ipotesi che nelle prossime puntate Taylor possa avere una nuova fiamma. Ad oggi, purtroppo, non si sa ancora di chi si parla con esattezza. C’è, quindi, la possibilità che possa essere introdotto un nuovo personaggio. O, ancora meglio, che possa riaccendersi qualche vecchia fiamma.