Beatrice Arnera rompe il silenzio dopo le foto con Raoul Bova: “La verità sulla fine della storia con Andrea Pisani”

Beatrice Arnera rompe il silenzio e, dopo un’intervista dell’ex compagno Andrea Pisani, racconta la sua verità sui social.

Beatrice Arnera, protagonista del gossip delle ultime settimane per le foto pubblicate dal settimanale Chi in cui appare accanto a Raoul Bova con cui ha lavorato sul set di Buongiorno mamma, fiction di canale 5 e con il quale è nata un’amicizia, rompe il silenzio e, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, racconta la sua verità.

Beatrice Arnera è reduce dalla fine della relazione con Andrea Pisani con cui ha avuto una bambina. Pisani ha rilasciato un’intervista a Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli raccontando di aver saputo dell’ex compagna e di Raoul Bova dai giornali e lasciandosi andare alle lacrime ammettendo di aver vissuto con lei la felicità.

Dopo la diffusione delle parole di Andrea Pisani, Beatrice Arnera non è rimasta in silenzio affidando ai social la sua versione dei fatti.

Le parole di Beatrice Arnera: replica all’ex compagno Andrea Pisani

Nell’intervista rilasciata ad Andrea Gazzoli, Andrea Pisani ha raccontato che avrebbe voluto combattere e lottare un po’ di più per la storia con Beatrice con cui ha vissuto il momento più bello, la nascita della loro bambina che è stata “voluta e stravoluta”. Dieci giorni dopo la loro ultima seduta, però, Pisani ha ricevuto la telefonata di un amico che gli chiedeva se avesse visto le foto. In quel momento, Pisani ha visto la Arnera in compagnia di Raoul Bova con cui l’amicizia si sarebbe trasformato in qualcosa di più anche se sia la Arnera che Bova non hanno mai confermato nulla.

Con un post pubblicato su Instagram, senza scendere nei dettagli e senza svelare particolari, l’attrice racconta la sua verità sulla fine della sua relazione con Andrea Pisani. “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne” ha scritto su sfondo nero.

“Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”, ha poi aggiunto che non ha voluto aggiungere altro preferendo proteggere la propria privacy ma anche quella della sua bambina e dello stesso Andrea con cui ha coronato il sogno di diventare mamma. Nessun riferimento, nella storia, a Raoul Bova.