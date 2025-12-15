Ballando con le stelle 2025, volto tumefatto per Martina Colombari: cos’è successo e come sta

In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Martina Colombari si è mostrata con il volto tumefatto, facendo preoccupare tutti: come sta adesso l’ex Miss Italia e cosa le è accaduto.

Manca pochissimo all’attesissima finale di Ballando con le stelle, eppure si può dire a gran voce che, mai come quest’anno, lo show di Milly Carlucci ha veramente tenuto tutto il pubblico italiano incollato al piccolo schermo.

Nel corso di questa edizione di Ballando con le stelle, in effetti, è successo veramente l’impensabile. A partire dal breve ritiro di Andrea Delogu, per via dell’immane tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia, fino ai diversi infortuni che hanno visto coinvolte Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, si può dire che non sono assolutamente mancati gli imprevisti.

Uno degli ultimi, purtroppo, è capitato a Martina Colombari a pochissimi giorni dalla finale. In alcune delle sue Instagram Stories, l’ex Miss Italia si è mostrata in sala trucco con il viso tumefatto, facendo preoccupare tutti. Un incidente veramente inaspettato, sul quale però sia lei che Luca Favilla hanno ironizzato: cos’è successo.

Martina Colombari con il viso tumefatto a Ballando con le Stelle: cos’è successo

Solita ad intrattenere il suo pubblico social in questa travolgente avventura di Ballando con le stelle, qualche giorno fa, Martina Colombari si è mostrata ai suoi followers in sala trucco, sfoggiando un occhio completamente nero e livido. In poche ore, il breve filmato social ha fatto il giro del web ed in molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo a pochi giorni dalla finale.

“Luca, Luca, ma il livido sul mio occhio? Questa è una presa perché tu hai un bozzo in fronte”, ha detto Martina Colombari, rivolgendosi al suo maestro Favilla. Evidentemente, nei giorni antecedenti, i due si sono impegnati tantissimo durante le prove per la semifinale di Ballando con le stelle. E, magari, sarà capitato qualche piccolo incidente nel mentre.

“Ne ho un altro qua per il microfono. Vabbè, interessante, significa che faremo uno smoke eyes”, ha detto l’ex Miss Italia, ironizzando su quanto le è successo. Insomma, un piccolo incidente di percorso, dettato senza alcun dubbio dalla grinta di entrambi. E, soprattutto, dalla volontà di arrivare in finale e mostrare a tutti la loro bravura.