Avanti un Altro, chi è Sofia Bartoli: vita privata e carriera della Veterinaria

Nel programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti un Altro, è arrivata una nuova protagonista: la veterinaria. Ecco chi è Sofia Bartoli.

Avanti un Altro è uno dei programmi di intrattenimento più seguiti di Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti permettono al pubblico di trascorrere del tempo spensierato tra risate ma anche curiosità e nuove scoperte.

Le puntate della nuova edizione sono al via, fra vecchie certezze che scricchiolano e un volto che fa parlare: la Veterinaria, interpretata da Sofia Bartoli. Ecco chi è questa nuova protagonista del salottino di Avanti un Altro.

Chi è Sofia Bartoli, la veterinaria di Avanti un Altro

Pensavate che il Salottino di Avanti un Altro fosse blindato? E invece no: nelle nuove puntate spunta una novità che profuma di colpo di scena. Alla conduzione, tutto come sempre: Paolo Bonolis e Luca Laurenti pronti a fare i fuochi d’artificio. Ma è nel cast che si annuncia la scossa: via il Bonus e anche Miss Claudia, dentro la misteriosa e scintillante Veterinaria, interpretata da Sofia Bartoli.

La ragazza ha 27 anni, viene da Rimini ed è già una che sul palco sa come muoversi. Sui social è seguita da circa centomila follower: non male per chi si affaccia in un ruolo così iconico. E attenzione, perché Sofia non è affatto un volto sconosciuto all’intrattenimento: ha fatto parte del corpo di ballo di programmi come Italia’s Got Talent, Battiti Live, L’anno che verrà, Quelli che il calcio e I Soliti Ignoti.

In più, non si è lasciata sfuggire l’occasione di apparire in videoclip di big come Irama, Rkomi, Guè e Baby K. Ciliegina sulla torta? Ha partecipato ai casting per diventare la velina bionda di Striscia la Notizia. Curriculum leggero e frizzante, proprio come piace al pubblico del preserale. Nel frattempo, il Salottino saluta due volti storici. Miss Claudia avrebbe deciso di dedicarsi ad altri progetti, forse quello di fare la mamma. Un addio che sa di pausa dolce, ma che lascia comunque un vuoto importante.

E poi c’è il capitolo Bonus Daniel Nilsson: non farà più parte del cast e, secondo quanto spiegato, la scelta sarebbe stata per volere di Sonia Bruganelli e non avrebbe nulla a che vedere con quanto accaduto la scorsa estate con la sua compagna. Insomma, le novità in Avanti un Altro sono tante ma è soprattutto la new entry Sofia che sta scatenando molta curiosità attorno al programma.