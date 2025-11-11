Anticipazioni Uomini e donne: una coppia abbandona, scenata di gelosie e baci inaspettati per Gemma e Tina

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 10 novembre 2025: un clamoroso addio e l’inizio del trono di Ciro Solimeno.

La registrazione di Uomini e Donne del 10 novembre 2025 è stata ricca di emozioni e colpi di scena come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Ad aprire la puntata è stata Gemma Galgani, chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi la quale annuncia la presenza di due uomini, più giovani di lei, arrivati in trasmissione per conoscerla. In studio, però, arrivano Pio e Amedeo che, nel corso di un ballo in studio, spiazzano non solo Gemma, ma anche Tina Cipollari. Amedeo, infatti, bacia la dama di Torino mentre Pio dà un bacio alla bionda opinionista.

Si passa, così a Cinzia Paolini e Rocco Bruno. Dopo essersi frequentati all’inizio della stagione e aver chiuso la conoscenza, i due hanno ricominciato ad uscire insieme. Nella registrazione di ieri, il cavaliere ha sorpreso la dama con una lettera e un bracciale decidendo di uscire insieme dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico geloso di Agnese, baci per Cristiana e Sara

Lo spazio dedicato al trono over, poi, ha visto Agnese De Pasquale raggiungere il centro studio dove Roberto, il cavaliere con cui ha ricominciato ad uscire dopo la scelta di chiudere con Federico Mastrostefano, ha dichiarato di essersi innamorato di lei. Ad intromettersi è stato lo stesso Federico che ha annunciato che continuerà a cercare Agnese facendo a quest’ultima una scenata di gelosia.

Nuova conoscenza e nuove discussioni per Barbara De Santi che sta uscendo con Edoardo. Al centro dello studio, tra i due, scoppia una discussione in seguito alla quale la dama annuncia la chiusura del rapporto. Maria De Filippi la esorta a riflettere ritenendo Edoardo un bravo ragazzo e temendo che Barbara sia ancora troppo tesa per la questione della sorella che, nei mesi scorsi, ha rischiato la vita per un incidente.

La registrazione, poi, è andata avanti con il trono classico. Per Ciro Solimeno che è diventato tronista dopo il confronto con Martina De Ioannon, sono arrivare le prime corteggiatrici. Ciro ha potuto conoscerle e ballare con loro in studio. Cristiana, infatti, in esterna, ha baciato Federico scatenando la forte reazione di Ernesto.

Bacio anche per Sara Gaudenzi che in esterna si è lasciata nuovamente andare con Jakub mentre con Marco ha litigato per tutta la durata dell’esterna. Secondo la tronista, Marco è ancora un immaturo e le ha dato un bacio a stampo senza dare al gesto l’importanza che meritava.