Anticipazioni Uomini e Donne, svelato il primo tronista: nome clamoroso

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne è spuntato un nome clamoroso come possibile tronista della prossima edizione. Ecco chi è.

A settembre ritornerà il consueto appuntamento pomeridiano con il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi e, come in ogni estate, c’è il “toto nomi” per i possibili tronisti e le possibili troniste. Sebbene molto spesso sul trono siedano personaggi sconosciuti, altre volte, invece, vi sono personaggi già noti al pubblico.

A volte infatti arrivano direttamente da altri programmi Mediaset. Quindi, da alcune anticipazioni di Uomini e Donne è uscito fuori un nome clamoroso del possibile primo tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratterebbe.

Il possibile primo tronista di Uomini e Donne

A lanciare la bomba sul possibile nuovo tronista di Uomini e Donne è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Sul suo profilo Instagram ha infatti fatto il nome del tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, Flavio Ubirti. Il ragazzo, classe 2001, originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ha conquistato tutte le ragazze fidanzate che lo avrebbero voluto conoscere durante la prima puntata del programma.

Flavio ha catturato anche l’attenzione del pubblico da casa e probabilmente anche dietro le quinte. Venza ha infatti dichiarato: “Flavio Ubirti? Super corteggiato a Temptation e anche dietro le quinte del programma… lo vorrebbero sul trono a settembre.” Questa però è solo un’indiscrezione e non si sa se il tentatore farà “il salto di qualità” sedendosi sul trono, anche perché non si sa nemmeno come evolveranno le sue conoscenze a Temptation Island.

Durante le prime puntate si è avvicinato alla fidanzata Denise. In ogni caso Flavio è un ragazzo davvero molto bello, dato che sfoggia un fisico atletico. È stato un calciatore e ha vestito la maglia dell’Arezzo, della Baldaccio Bruni e della Nazionale Under 17. Poi è diventato modello presso la Alex Model Agency.

Ha una vita ricca di viaggi, allenamenti e calcio. Insomma, ha tutti i punti a favore per diventare un nuovo corteggiassimo tronista e chissà se sarà davvero così. Non sarebbe la prima volta che un personaggio di Temptation Island sieda sul trono di Uomini e Donne: nella scorsa edizione era capitato alle due ex fidanzate dello show condotto da BIsciglia, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Quindi Flavio Ubirti potrebbe davvero diventare uno dei tronisti della prossima edizione del dating di Canale 5.