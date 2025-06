Anticipazioni Uomini e Donne: l’ex di Tina Cipollari pronto a tornare

La prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe contenere una sorpresa per l’opinionista Tina Cipollari: un ex ha dichiarato di essere pronto a tornare in trasmissione solo per rivederla, potrebbe arrivare il ritorno di fiamma?

L’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si è conclusa il mese scorso ed ha lasciato un vuoto in tutti gli appassionati della trasmissione, i quali non vedono l’ora che arrivi settembre per vedere chi si presenterà in studio e quali sono le sorprese che la redazione ha riservato al pubblico e ai protagonisti fissi del cast.

Per quanto riguarda il trono classico il nome più chiacchierato è sempre quello dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato. La giovane romana ha sperato fino all’ultimo di conquistare il cuore del tronista, il quale si è mostrato sempre molto interessato a lei ma alla fine ha preferito optare per Cristina.

La delusione è stata cocente e già in passato Maria De Filippi ha dato chance ai corteggiatori scartati – specialmente quelli che erano stati in grado di catturare la simpatia del pubblico come lei – di tornare nella veste di tronisti per poter trovare finalmente l’amore. Da parte della produzione l’interesse sicuramente c’è, Nadia sarà disposta a tornare in studio?

Al di là della volontà della ragazza di cedere al corteggiamento del programma, c’è una variabile non insignificante da tenere in considerazione: si tratta di una bella e giovane ragazza che affronterà tutta l’estate da single, proprio le vacanze estive potrebbero essere il periodo giusto per permettere a cupido di mettersi in azione.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore di Tina è pronto a tornare in studio

Qualcosa si muove anche per la composizione del Trono Over, data per certa la presenza di Gemma Galgani (all’ennesima run alla ricerca dell’amore vero) il cast di cavalieri e dame potrebbe anche riaccogliere dei volti noti. Si è fatto a lungo quello di Mario Cusitore, ma oltre allo speaker radiofonico in queste ore si sta parlando anche di Sabrina Zago – reduce da due delusioni – Arcangelo e le ex corteggiatrici Marina e Cinzia.

Il nome più caldo però è quello di Cosimo Dadorante, imprenditore che è giunto in studio in passato per fare la corte all’opinionista Tina Cipollari e che nelle scorse ore è stato interrogato sulla possibilità di presenziare nuovamente in studio nella prossima stagione. Il cavaliere non si è nascosto ed ha risposto che tornerebbe molto volentieri: “Non potrei mai dire di no. Sempre nel mio cuoricino per tutta la vita. E poi rivedrei ogni giorno Tina”.