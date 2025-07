Anticipazioni Uomini e Donne, la coppia scoppia: pronti a tornare nel trono over

Una dama e un cavaliere di Uomini e Donne sono pronti a tornare nel trono over: la loro coppia è scoppiata. Ecco chi sono.

A settembre ricomincerà l’amato appuntamento con Uomini e Donne, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5. Dal programma condotto da Maria De Filippi sono uscite fuori tante coppie durature, molte delle quali convivono, si sono sposate e hanno avuto dei figli.

Molte altre, invece, a distanza di pochi mesi o di un annetto dall’uscita dallo studio, si sono lasciate. Ed è quello che è successo ad una coppia del trono over che è scoppiata. Ora la dama e il cavaliere sono pronti a tornare nel parterre. Ecco di chi si tratta.

La coppia di Uomini e Donne che è scoppiata

I fan della coppia saranno tristi di scoprire che una dama e un cavaliere molto amati di Uomini e Donne si sono lasciati. Si tratta appunto di due protagonisti del trono over, cioè Gloria Nicoletti e Guido Ricci.

La dama ha fatto sapere che si è lasciata con Guido tramite un post pubblicato su Instagram il 7 luglio. Da giorni si vociferava della fine della loro relazione, forse a causa di una lite molto accesa in cui lui avrebbe detto a lei cose poco carine. Stando all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Gloria non avrebbe gradito una sorpresa del cavaliere il giorno del suo compleanno, anzi l’avrebbe trovata fuori luogo.

Ora, a prescindere dal motivo della rottura, la donna ha voluto dare pubblicamente l’annuncio della fine della storia con Guido tramite il suo profilo social. Ha scritto, infatti: “Buongiorno a tutti, a malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia con Guido è finita. Gli auguro tanto bene e buona vita, con tutto il cuore”.

Dunque la donna ha specificato che dopo tanti tentativi e tante prove per cercare di capirsi, è arrivata la rottura a pochi mesi dall’uscita dallo studio di Uomini e Donne.

In molti dunque si chiedono se il cavaliere e la dama torneranno nel parterre del trono over per cercare di nuovo l’amore. A settembre infatti comincerà una nuova edizione di Uomini e Donne e, insieme ai tronisti e alle tronista e ai corteggiatori e alle corteggiatrici del trono classico, ci saranno ancora le appassionanti conoscenze dei cavalieri e delle dame.

Vedremo dunque se Gloria e Guido ci saranno, questa volta da single, per conoscere nuovi uomini e nuove donne.