Anticipazioni Tradimento: Tolga muore? Condizioni disperate: lo spoiler gela tutti

Cerchiamo di capire meglio insieme la notizia che sta letteralmente lasciando senza parole tutti, sembra impossibile.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima serie che arriva direttamente dalla Turchia ed è ricchissima di colpi di scena che non ti aspetti. Quando pensi che tutto stia andando per il meglio, cambia nuovamente tutto. Come nel caso delle voci che stanno girando ultimamente.

Sembra che ci sia un lutto importante ma sarà veramente così? Cerchiamo di capirlo insieme. Ecco nel dettaglio le anticipazioni di Tradimento che va in onda su Canale5.

Tolga perde la vita a Tradimento, oppure no?

La serie del momento che va in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset riesce a tenere incollati al piccolo schermo un numero davvero incredibile di spettatori. Parliamo di cifre molto alte, data la fascia orario del primo pomeriggio. I motivi sono moltissimi ma, tra i principali, spicca sicuramente la serie incredibile di colpi di scena che vediamo.

Noi oggi ti vogliamo svelare che cosa vedremo a breve ed ha dell’incredibile. Iniziamo dicendo che Tolga sarà vittima, purtroppo, della furia di Selin. Quando Serra dirà alla sorella che aspetta un figlio dal giovane, Selina sarà arrabbiatissima e si dirigerà nell’ufficio del marito per fargli del male. Ovviamente, Serra, non ha detto tutta la verità.

I due sono stati insieme ma Tolga era completamene ubriaco e non ricorda minimamente nulla di quella notte. Selin, però non ci stà e, entrando nell’ufficio del marito spara tre colpi di pistola verso Tolga. Il giovane cade a terra prima di sensi e la donna crede sia morto. Ecco che decide di togliersi la vita anche lei.

Il suo gesto, però non riesce perché, anche se si punta la pistola alla tempia e preme il grilletto non ci sono più munizioni. Come possiamo immaginare Selin viene arrestata e Tolga portato con la massima urgenza in ospedale. Sarà Aylin a raccontare ad Oltan che cosa è successo. Quando riceve la telefonata è in compagnia di Oylum ed è sotto shock.

Oltan correrà in ospedale mentre Oylum andrà a casa ma non deve farsi vedere triste da Mualla perché altrimenti scatenerebbe l’incredibile. Una volta rientrata farà finta di essere stanca e salendo in camera scoppierà a piangere, pensando che il padre di suo figlio possa perdere la vita in questo modo.

Oylum ricorda un sogna dove gli diceva che Can era figlio suo, ecco che si sente in colpa e decide di andare in ospedale lasciando il piccolo a Ilknur, dicendogli però che sta uscendo per delle faccende. Appena arriva in ospedale crede che sia morto e chiede spiegazioni ad Oltan che le dirà la gravità della situazione. I due si abbracceranno.

Riuscirà Tolga a rimanere in vita? Ancora non lo sappiamo. Per il momento non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti in onda su Canale5 ed in replica su Mediaset Premium.