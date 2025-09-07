Anticipazioni Tradimento: spoiler tragico dalla Turchia: Serra muore, chi le toglie la vita

Per le prossime puntate di Tradimento, arrivano degli spoiler veramente tragici: Serra muore, ma nessuno immagina chi le toglie la vita.

Il ritorno di Tradimento è finalmente arrivato. A distanza di qualche mese dalla messa in onda della sua ultima puntata, la serie tv più amata e seguita di canale 5 è nuovamente sul piccolo schermo con un finale di stagione da brividi. In effetti, non manca tantissimo per la fine di tutto, eppure gli ultimi episodi che restano continuano ad essere impressionanti e pieni di colpi di scena.

Se attualmente in Italia sta andando in onda la lotta per la vita di Tolga, è bene sapere che molto presto un altro personaggio della serie tv sarà costretto a lasciarla per sempre. Le prime anticipazioni dei prossimi episodi, infatti, rivelano che Serra uscirà molto presto di scena. Un addio clamoroso, da come si può chiaramente comprendere, anche perché nessuno si aspettava che la sorella di Sirin potesse morire, e che d’altro canto conferma quanto Tradimento sia una serie imprevedibile.

A lasciare il pubblico di canale 5 completamente senza parole, però, non sarà solo il modo con cui la giovane attrice saluterà il suo pubblico, ma anche chi la costringerà a lasciare per sempre la soap. Ad ucciderla, infatti, non sarà uno dei suoi tanti nemici o persone a cui ha fatto del male, bensì uno dei personaggi che più le è stata accanto nella dizi. Un colpo di scena impressionante, sì, che sconvolgerà senza alcun dubbio tutti.

Anticipazioni Tradimento: chi ucciderà Serra, colpo di scena

Ad aprire la pista di quelle sconvolgenti morti che si alterneranno nel finale di stagione di Tradimento, sarà proprio Serra. Dopo aver reperito un video compromettente su Yesim ed aver minacciato Oltan, la giovane sorella di Selin chiederà aiuto ad Ipek, la sua grande amica, ma non sarà assolutamente consapevole che sarà proprio lei ad ucciderla.

Subito dopo aver ricevuto delle intimidazioni ed aver saputo che tutti sanno della sua gravidanza, Oltan comanderà i suoi uomini di rintracciare Serra. La giovane, fortemente spaventata e decisa a non abortire, chiederà aiuto ad Ipek, dal momento che lei in passato l’ha sempre aiutata nei momenti di difficoltà. La figlia di Sezai, seppure fortemente dubbiosa, deciderà di accettare la sua proposta della sua amica.

Molto presto, però, le cose cambieranno radicalmente. Serra, infatti, inizierà a comandare a bacchetta Neva, la domestica della sua amica, e se ne approfitterà tantissimo del suo buon cuore. Un giorno, però, la donna non ne potrà più dei suoi continui ordini e richiesta e scatenerà un furibondo litigio. Ipek sentirà le urla, correrà per vedere cosa sta accadendo e, quando vedrà Serra lanciare un piatto verso Neva, andrà su tutte le furie.

Tra le due ragazze, a questo punto, nascerà una furiosa lite. La rossa, quindi, la prenderà per un braccio e la spingerà, ma non sa che dietro di lei ci sono delle scale, così Serra cadrà e, nonostante i soccorsi, morirà in ospedale insieme al suo bambino. A sapere tutta la verità sulla tragica morte, però, non saranno solo Neva ed Ipek, ma anche Azra, che visionerà le immagini della telecamere senza dire niente a nessuno.