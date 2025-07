Anticipazioni Temptation Island 2025: svelata la data dell’ultima puntata, cosa e quando accadrà

La data dell’ultima puntata di Temptation Island 2025 è finalmente stata svelata. Scopri quando finirà il reality e cosa potrebbe accadere nei falò finali più attesi dell’estate.

C’è chi ama l’estate per il mare, chi per i concerti, chi per l’aperitivo al tramonto e poi c’è chi aspetta solo di poter commentare con le amiche gli avvenimenti di Temptation Island. Il reality più spietato dell’estate è tornato anche quest’anno su Canale 5 e fin dalla prima puntata ci ha ricordato perché ci piace tanto: perché non c’è niente di più affascinante che osservare gli altri mentre si barcamenano tra gelosie, silenzi sospetti, video compromettenti e falò infuocati in cui si decide tutto.

L’edizione 2025 si è presentata con qualche novità, a partire dalla location che, diciamolo, è da cartolina: il Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, affacciato su un mare che fa venire voglia di prenotare subito le ferie. Ma non è certo il paesaggio il protagonista.

Sono le storie, le frasi dette a metà, gli sguardi storti e quei famosi ventuno giorni separati che mettono a dura prova anche le coppie che sembravano più solide. E ora che l’avventura entra nel vivo, in molti si chiedono: quando finisce? E soprattutto, come andrà a finire?

Ultima fermata in paradiso: ecco quando si chiude il viaggio nei sentimenti

Segnatevi questa data: giovedì 7 agosto. È questo il giorno in cui scopriremo quali coppie usciranno mano nella mano e quali, invece, prenderanno strade diverse con un trolley pieno di delusioni e consapevolezze. Come da tradizione saranno sei le puntate, tutte in prima serata, ogni giovedì, a partire dal 3 luglio. Nulla di più comodo: si sa già quando piangere, quando indignarsi e quando iniziare a tifare per un tentatore o per una fidanzata che decide di dire basta.

Quest’anno, con le registrazioni iniziate i primi di giugno, i protagonisti hanno dovuto rispettare il silenzio social, niente storie, nessun indizio, zero spoiler. Una regola che tiene tutti col fiato sospeso e che funziona, perché l’effetto sorpresa è ancora intatto e i colpi di scena non mancano, anzi si moltiplicano.

Le coppie? Sette in tutto, tutte diverse, ma tutte con lo stesso dubbio: siamo davvero fatti l’uno per l’altra? Qualcuno è insieme da anni, qualcun altro da pochi mesi, ma la verità è che non conta quanto tempo si sta insieme, conta cosa succede quando qualcuno ti guarda come non ti guarda più chi dovrebbe. E se bastano due giorni per chiedere un falò anticipato, come pare abbia fatto Sonia con Alessio, allora la situazione è più tesa di quanto si pensasse.

Il bello arriverà alla fine, come sempre. Quando, davanti al fuoco simbolico, si diranno cose che non si sono mai dette, si piangerà, si griderà, qualcuno farà finta di non aver capito e qualcun altro prenderà la porta con la dignità che solo la fine di un amore sa regalare.

La puntata del 7 agosto promette scintille e sorprese, e se c’è una cosa certa è che, anche stavolta, Temptation Island non si chiuderà con una semplice sigla di coda ma con un lungo strascico di commenti, analisi da bar e riflessioni da divano. Perché si sa, quando l’amore scotta, tutti vogliono sentire il calore.