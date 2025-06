Anticipazioni Temptation Island 2025: “Cose mai successe prima”

A pochi giorni dall’inizio del reality, il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rivelato un dettaglio importante sulla nuova stagione: cosa accadrà alle coppie.

É uno dei programmi più amati dell’anno nel palinsesto Mediaset e per i fan l’attesa è finita. L’estate è segnata come sempre dal ritorno di Temptation Island, che riaprirà ufficialmente i battenti il 3 luglio su Canale 5. Filippo Bisciglia sarà ancora una volta al timone del reality show, che si prevede ricco di novità e colpi di scena.

Ben sette coppie hanno deciso di mettere alla prova la solidità della loro relazione, lanciandosi in un’avventura che li costringerà a trascorrere diversi giorni divisi. A fare compagnia ai fidanzati arriveranno i single, meglio conosciuti come “tentatori”, che aiuteranno i protagonisti a chiarirsi le idee.

Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco. Sono questi i nomi di coloro che affronteranno questo viaggio nei sentimenti nella splendida location della Calabria.

Temptation Island infatti, si sposta abbandonando lo storico Is Morus Relais sardo a seguito della sua chiusura. A fare da sfondo ai tormenti amorosi delle coppie sarà il Calandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Questo e molti altri saranno i cambiamenti a cui i telespettatori si dovranno abituare nella nuova stagione di Temptation, che secondo le rivelazioni del conduttore metterà di fronte ad un evento mai accaduto prima.

Filippo Bisciglia rivela cosa accadrà a Temptation Island: tutto sulla nuova stagione

L’andamento delle vicende che coinvolgono i protagonisti di Temptation Island rimane top secret fino alla messa in onda. Eppure le prime indiscrezioni sulla nuova stagione sono circolate già nelle settimane che hanno preceduto il debutto.

Il pubblico dovrà innanzitutto abituarsi alle nuove ambientazioni. Nel resort in Calabria infatti le coppie, di cui una si è fatta particolarmente notare per la sua storia, non raggiungeranno più l’iconico pinnettu. Il luogo in cui i fidanzati vedranno le clip sarà molto simile, ma verrà chiamato “capanno”.

A rivelarlo è stato lo stesso Filippo Bisciglia, che in un’intervista a Sorrisi, ha regalato qualche altra indiscrezione ai fan del programma. “Si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro”, ha spiegato ancora in merito alla location.

Si è addentrato poi nello svolgimento vero e proprio del programma, sul quale ancora non può dire moltissimo. Eppure il conduttore si è lasciato sfuggire una spifferata che sta smuovendo già molta curiosità. “C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine”, ha commentato proseguendo. “A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa.”

I più romantici probabilmente avrebbero ipotizzato di assistere ad un colpo di scena coi fiocchi, ma Bisciglia ha già escluso questa possibilità. “Non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio”, ha affermato fugando ogni dubbio.