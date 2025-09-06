Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, cambia tutto: decisione clamorosa della Rai

La Rai ha preso una decisione clamorosa che riguarda l’amata soap opera Il paradiso delle signore, giunta alla sua stagione numero 10.

Era maggio quando si è conclusa la nona stagione de Il paradiso delle signore e fra pochi giorni la soap riprenderà con gli episodi dell’attesissima stagione 10. Il pubblico non vede l’ora di scoprire come evolveranno le storie delle Veneri, della contessa Adelaide, di Umberto Guarnieri e di tutti gli altri personaggi che gravitano intorno al grande magazzino Il paradiso delle signore e la Galleria Milano Moda.

Tuttavia la Rai ha preso una decisione clamorosa riguardante proprio questa amata fiction che ormai tiene compagnia gli spettatori da diversi anni. Ecco cosa ha deciso.

La decisione della Rai su Il paradiso delle signore

L’8 settembre è una data da segnare sul calendario per chiunque sia in attesa di vedere le nuovissime puntate de Il paradiso delle signore, infatti cominceranno gli episodi della stagione 10. L’appuntamento è dunque sempre nel daytime di Rai Uno dalle 16 all 16.50, subito dopo “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo e subito prima de “La Vita In Diretta” condotto da Alberto Matano.

Ma c’è una brutta notizia per chiunque segua con passione le avventure delle Veneri e degli altri personaggi della soap: la Rai ha preso una decisione che non piacerà a tutti. Già lunedì 22 settembre ci sarà una variazione del palinsesto della Rai perché nell’orario solito de Il paradiso delle signore andrà in onda l’evento “Tutti a scuola”, il programma che prevede la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta da Napoli per augurare buon anno agli studenti italiani, ai docenti e ai vari operatori del mondo scolastico.

Dunque, chi non vuole perdersi la puntata de Il paradiso delle signore dovrà sintonizzarsi su Rai 1 alle 15.30 circa. Chiaramente questa notizia scombussolerà un po’ i piani di chi a quell’ora non è ancora a casa o fa il riposino e dovrà fare i salti mortali per non perdersi la puntata della propria soap preferita. Per fortuna dal 23 settembre Il paradiso delle signore tornerà sempre al solito orario, vale a dire dalle 16.00 e sono già tante le anticipazioni che circolano sui nuovi episodi. Marcello sarà in crisi nonostante la sua relazione con Adelaide proceda bene (la donna ha infatti deciso di viverla alla luce del sole).

Il ragazzo, comunque, sentirà il peso della minaccia di Umberto e proprio per questo chiederà alla contessa di diventare sua moglie: Adelaide sarà molto colpita ma gli dirà di sì. Questo è solo uno dei colpi di scena della stagione 10 di questa soap che ha conquistato tutti, ogni puntata dunque si rivelerà imperdibile.