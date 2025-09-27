Anticipazioni Grande Fratello: casa pazzesca, le prime immagini

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura e le prime immagini della casa scatenano la curiosità del web.

L’attesa sta ufficialmente per finire: lunedì 29 settembre 2025, la casa più famosa d’Italia, riaprirà ufficialmente i battenti e a dare il via alla nuova edizione del Grande Fratello ci sarà Simona Ventura che è pronta a prendere le redini del padre di tutti i reality che, dopo le ultime edizioni della versione vip e di quella mista condotte da Alfonso Signorini. Con la Ventura si torna alle origini con i concorrenti nip, pronti a vivere per 100 giorni sotto le luci dei riflettori.

A commentare tutte le dinamiche che si verranno a creare sono tre ex concorrenti del Grande Fratello che hanno conquistato il pubblico e che, ancora oggi, continuano ad essere molto seguiti ovvero Cristina Plevani e Floriana Secondi, rispettivamente vincitrice della prima e della terza edizione e Ascanio Pacelli, protagonista della quarta edizione che gli ha permesso di trovare l’amore grazie all’incontro con Katia Pedrotti. Un’altra, importante novità sarà l’arredamento della casa.

Anticipazioni Grande fratello: la nuova casa

La nuova casa del Grande Fratello, come svela un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality show, è stata totalmente ristrutturata. Pochi gli spoiler sulla nuova casa ma gli elementi mostrano una scelta d’arredamento moderna, ma anche meno eccentrica. I tanti colori presenti nelle casa delle ultime edizioni hanno lasciato il posto a tonalità più neutre scelte soprattutto per le pareti.

La casa, inoltre, risulta ancora più green rispetto alla precedente con la presenza di diverse piante sparse per tutto il loft. Tutti gli altri dettagli non sono stati ancora svelati e verranno mostrati probabilmente solo il giorno della prima puntata quando si riaprirà ufficialmente la porta rossa.

Tra gli ambienti che, sicuramente, ci saranno spiccano il giardino dove gli inquilini potranno trascorrere le loro serate e la piscina dove potrebbero nascere amori e amicizie. Non è da escludere neanche la presenza della sauna mentre resta un punto interrogativo sulla presenza del tugurio e della suite.

Dove dormiranno, invece, gli inquilini? Se sarà confermata la disposizione dell’ultima edizione, ci saranno due grandi camere con i letti matrimoniali con i concorrenti che dormiranno in coppia dando così vita alle prime conoscenze e ai primi rapporti che faranno appassionare il pubblico.