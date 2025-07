Anticipazioni Forbidden Fruit: Yıldız svela tutto a Halit, la dura reazione dell’uomo – chedonna.it

Nelle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nei prossimi giorni si vedrà Yildiz racconterà tutta la (dura) verità ad Halit: la reazione dell’uomo lascia completamente di stucco.

Nessuno mai si sarebbe aspettato che Forbidden Fruit fosse in grado di catturare l’attenzione sin dalla prima puntata, invece è stato proprio così. La serie tv turca, che ha preso il posto (almeno per ora) di Tradimento, in effetti, si sta rivelando piuttosto intrigante ed avvincente, capace di regalare delle puntate ricche di colpi di scena.

Negli episodi di Forbidden Fruit che andranno in onda tra qualche giorno sembrerebbe che accadrà davvero l’impensabile tra Yildiz ed Halit. La giovanissima donna, infatti, deciderà di spifferare tutta la verità al suo capo, rivelandogli quindi tutta la messinscena orchestrata da sua moglie Ender.

La verità che l’imprenditore, dunque, verrà a sapere per bocca della sua cameriera sarà davvero clamorosa e – com’è giusto che sia – scatenerà in lui una reazione davvero esagerata. Appena ascolterà le parole di Yildiz, infatti, Halit prenderà una decisione clamorosa, che cambierà completamente le sorti e la vita di Ender, sua moglie.

Forbbiden Fruit spoiler prossime puntate: cosa farà Halit dopo aver scoperto la verità di Yildiz

Ender ha ‘arruolato’ Yildiz per sedurre suo marito e chiedere il divorzio da lui senza perdere alcun tipo di privilegio. Se inizialmente, però, questo piano della donna sembrerà esserle favorevole, molto presto le si ritorcerà contro. La giovanissima sorella di Zeynep, infatti, dirà ogni cosa ad Halit, rivelandogli quindi tutto il piano di sua moglie.

Scoperta tutta la verità, Hildiz farà finta di voler incontrare Yildiz in una camera d’albergo per far arrivare anche sua moglie. Così, appena giunta sul posto, l’imprenditore, in compagnia dei suoi avvocati, le farà vedere gli scatti che la ritraggono insieme al suo amante Sinan, facendole obbligatoriamente firmare le carte del divorzio. Le ‘brutte’ sorprese, però, per la cara Ender non sono assolutamente finite qui.

Oltre alla separazione imminente da suo marito, la donna verrà a sapere altre due notizie clamorose: non solo le verranno bloccate le carte di credito, ma non potrà assolutamente più entrare in casa e dovrà iniziare a vivere in un’altra zona della città, quella più malfamata e povera, dove suo marito avrà prontamente predisposto l’acquisto di un’altra abitazione. A questo punto, Ender sarà disperata e chiederà aiuto a suo fratello, che le consiglierà di continuare a frequentare ambienti d’elitè per incontrare un altro uomo.