Anticipazioni Forbidden Fruit: Alihan ricattato, la storia con Zeynep sempre più in pericolo – chedonna.it

La storia d’amore tra Alihan e Zeynep, nelle prossime puntate di Forbidden fruit, sarà sempre più in pericolo: cosa accadrà all’imprenditore dagli occhi di ghiaccio e perché verrà ricattato.

La messa in onda di Forbidden fruit continua ad essere piena di colpi di scena e, dando uno sguardo alle anticipazioni delle prossime puntate, sembrerebbe che lo sarà anche quella che avverrà tra qualche settimana.

Gli episodi, infatti, che verranno trasmessi su canale 5 in futuro rivelano che i protagonisti indiscussi saranno, ancora una volta, Zeynep ed Alihan. Nuovamente separati da quando la giovane sorella di Yildiz ha scoperto delle nozze del suo innamorato con Ender, i due sembrerebbero essere sul punto di riavvicinarsi. Tutto ad un tratto, però, accade qualcosa che li farà nuovamente allontanare e, forse, stavolta per sempre.

Proprio nel momento in cui Zeynep sarà decisa di dare una seconda possibilità ad Alihan e, quindi, a coronare il loro sogno d’amore, il giovane imprenditore dagli occhi color ghiaccio verrà duramente minacciato e ricattato. Ad averne la peggio, però, in questa situazione non sarà solo lui, che vivrà un momento complicato e difficile della sua vita, ma anche Zeynep, che vedrà sfumarsi l’idea di potersi riappacificare con lui.

Spoiler prossime puntate Forbidden Fruit: da chi verrà ricattato Alihan e cosa accadrà

Ancora una volta, la causa di questo clamoroso colpo di scena sarà Ender. Convinta che il suo matrimonio con Alihan possa darle parecchi vantaggi, rifiuterà categoricamente l’idea dell’imprenditore di divorziare. In particolare, il giovane si renderà conto che queste nozze fasulle con la Çelebi non servono a nulla, così prende la decisione di separarsi.

A questo punto Ender gli farà capire che non sarà così facile divorziare da lei. Così lui, visibilmente provato per quanto rivelatogli, deciderà di trascorrere la serata fuori casa, affogando tutta la sua frustrazione e rabbia nell’alcol. Hakan, che non lo lascerà solo nemmeno per un momento, lo accompagnerà a casa e, quando in camera da letto verrà invitato dalla donna a lasciarlo nelle sue mani, lui se ne andrà.

A questo punto, l’ex moglie di Halit metterà in atto un ulteriore piano strategico per ottenere quello che vuole. Approfittando di Alihan con la camicia aperta sul letto, si metterà anche lei in camicia da notte accanto a lui ed inizierà a scattare delle foto insieme a lui per ricattarlo. In particolare, gli farà credere di aver trascorso la notte insieme, così da farlo desistere dall’idea di fare pace con Zeynep.