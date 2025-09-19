Anticipazioni Forbidden Fruit, Alihan e Zeynep, nuovo addio. La mossa di lei per riconquistarlo

Nuovi spoiler per Forbidden Fruit, la mossa inaspettata di Zeynep dopo l’ennesima rottura con Alihan: è pronta a tutto per riconquistarlo.

A Forbidden Fruit gli intrighi non mancano mai e le dinamiche amorose sono senza dubbio il motore di gran parte delle trame. Al momento, nelle puntate in onda su Canale 5, stiamo assistendo al dramma di Yildiz, che dopo l’inganno e la vera gravidanza ha purtroppo perso il bambino.

Tra l’altro, deve affrontare anche lo scandalo dei gioielli falsi e del furto, in cui è coinvolta; Zeynep è preoccupata per lei, mentre deve fare i conti coi comportamenti piuttosto strani e freddi di Alihan. Proprio la loro storia d’amore, nemmeno a dirlo, sarà centrale nelle prossime settimane.

Sì, perché i due continueranno il loro tira e molla e dopo l’ennesimo addio Zeynep sarà pronta a tutto: la mossa a sorpresa della dolce protagonista, gli spoiler delle puntate di Forbidden Fruit in onda le prossime settimane.

Forbidden Fruit, spoiler prossime puntate: la mossa di Zeynep per riconquistare Alihan

Il grande colpo di scena delle prossime puntate italiane di Forbidden Fruit sarà il matrimonio fra Alihan ed Ender: i due hanno deciso di sposarsi per colpire Halit, considerata la sete di rivalsa di Ender e la voglia di vendetta di Alihan, che ha scoperto della relazione clandestina fra Halit e sua madre.

Questo matrimonio improvviso toglierà ogni certezza a Zeynep, che oltre ad allontanarsi da Alihan decide anche di allearsi con Halit e Zerrin, per impedire che la nuova coppia prenda il controllo della Holding Argun. Zeynep, come riportano le anticipazioni di TVSoap, diventerà la nuova vice-direttrice dell’azienda, e per spiare ogni mossa di Alihan deciderà di comprare un’auto.

Al rivenditore farà la conoscenza di Dündar, il malavitoso proprietario che mette subito gli occhi su Zeynep; facendo un favore a Emir (indebitatosi con altri malavitosi per comprare l’anello di fidanzamento a Lila) riesce a strapparle un invito a cena. Zeynep e Dündar andranno a cena in un bel ristorante, ma quella sera stessa vedranno anche Alihan.

A quel punto, per farlo ingelosire, Zeynep presenterà Dündar come suo nuovo fidanzato; il rivenditore d’automobili asseconderà la menzogna di Zeynep e Alihan, nervoso per la notizia appena appresa, lascerà il ristorante visibilmente scosso. Il piano di Zeynep funzionerà? La nostra protagonista potrebbe comunque cacciarsi in grossi guai, viste anche le losche attività di Dündar…come sempre, per le nuove puntate l’appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 14:20 circa, su Canale 5.