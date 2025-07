Anticipazioni Forbidden Fruit: Alihan e Zeynep beccati così, Halit sconvolto – chedonna.it

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit beccherà Alihan e Zeynep in atteggiamenti inequivocabili e ne resterà particolarmente senza parole: cosa accadrà tra di loro.

Le trame di Forbidden Fruit si stanno facendo sempre più fitte di colpi di scena. E così, dopo la proposta di matrimonio choc di Halit ad Yildiz, ci si sta avvicinando ad un altro evento impressionante, che lascerà senza parole l’ex marito di Ender.

Seppure in Italia stia andando in onda la prima stagione, sul web sono già iniziate a spuntare alcune anticipazioni sulle prossime puntate, dando così modo al pubblico italiano di capire come andrà a finire la storia delle due sorelle e come si evolveranno le loro avventure. Per tale motivo, è saltato fuori uno spoiler che vede protagonisti Halit, Zeynep e Alihan.

Stando a quanto fanno sapere alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che il marito di Yildiz beccherà sua cognata e il suo socio in affari in atteggiamenti poco fraintendibili, che lo lasceranno completamente senza parole. Una visione, quella di Alihan e Zeynep, in effetti, a cui non era assolutamente abituato e che, quindi, lo sconvolgerà e non poco.

Anticipazioni prossime puntate di Forbidden Fruit: cosa scoprirà Halit su Alihan e Zeynep

Seppure nelle puntate attuali di Forbidden Fruit, Zeynep ed Alihan formano una coppia, seppure con parecchi alti e bassi e incertezze, è bene sapere che molto presto i due si diranno ‘addio’. Le anticipazioni, infatti, rivelano che l’imprenditore sarà costretto a lasciare la sua compagna per non essere in grado di superare il trauma subito da bambino per via del tradimento di sua mamma.

Nonostante i due si lasceranno, però, Alihah avrà sempre un atteggiamento protettivo nei suoi confronti. E a confermarlo, sono proprio gli spoiler delle prossime puntate. Sembrerebbe, infatti, che l’arrivo di Emir in città farà precipitare le cose tra loro perché, non sapendo che la sua amica ha lasciato il lavoro, l’andrà a trovare nell’azienda di Alihan. Così, l’imprenditore deciderà di accompagnarlo a casa di lei.

I tre, a questo punto, trascorreranno la serata in una discoteca della città ed Alihan, dopo aver visto Zeynep ubriacarsi e stare male, deciderà di accompagnarla a casa e di trascorrere la notte insieme a lei per accertarsi che stesse bene. I due, così, si addormenteranno abbracciati sul divano. Nel frattempo, Yildiz riuscirà a convincerà Halit a passare a casa di sua sorella per un saluto, ma – appena aperta la porta – si troveranno davanti questa dolce scena.

Sia per la giovane donna che per suo marito questa sarà un’unione completamente inaspettata. Da una parte, infatti, Yildiz – consapevole della loro storia d’amore ma anche del loro addio – non si aspettava assolutamente di poter rivedere sua sorella insieme ad Alihan. Dall’altra, invece, Halit non immaginava assolutamente un epilogo del genere, lasciando completamente di stucco.