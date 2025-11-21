Angelica Massera: “Le critiche per i 7 chili in più? Io sono dimagrita, tu stron*zo ci rimarrai per sempre”

Angelica Massera, mamma content creator e comica si racconta nel salotto di Chedonna.it tra amore, carriera e famiglia.

Angelica Massera, mamma. content creator e comica. Nata a Roma e cresciuta ai Castelli Romani, come tanti personaggi che si sono avvicinati al mondo dello spettacolo, ha debuttato con Pippo Baudo nel programma Sabato italiano, nel 2005. Sin da piccola, studia musica, prima pianoforte e, negli anni dell’adolescenza, anche chitarra classica e canto. A giugno del 2016 si diploma come Sommelier Ais e su Instagram comincia a pubblicare video dedicati al mondo dell’enologia. La commedia, però, è la sua vera passione e, alla fine del 2015, comincia a pubblicare su Facebook video della sua vita quotidiana nella webserie #vitadamamma dove recita con i suoi figli Martina e Manuel.

Ha pubblicato un libro dedicato ai suoi bambini dal titolo “Un figlio è poco e due son troppi” e, dal 2020 è entrata nel cast di Striscia la notizia. Non trascura neanche la recitazione e, nel 2023, viene scritturata nel film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie” e nel film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”. Il suo talento conquista anche il teatro e nel 2024 debutta con lo spettacolo comico “Ancora non sono pronta”.

Angelica Massera è una donna con tante sfaccettature ma oggi che donna si sente? “L’amore, la carriera e la famiglia sono importantissimi quindi un po’ di tutti e tre fa Angelica”, racconta nel salotto di Chedonna.it. Una donna che ha sempre trovato ispirazione nelle donne. Una che l’ha ispirata in modo particolare è Margherita Hack che l’ha sempre affascinata con il suo modo di pensare rivoluzionario rispetto al periodo in cui ha vissuto ma sono due le donne che le hanno cambiato la vita.

“La prima è mia madre perché mi ha messa al mondo e se oggi sono quella che sono è grazie a lei e poi mia figlia che l’ho avuta quando avevo 23 anni e mi ha stravolta”, ha raccontato la Massera.

Angelica Massera: “Le persone ridevano di me perché balbettavo”

Mamma complice dei suoi figli con cui si diverte a realizzare video divertenti per la serie #vitadamamma in cui, attualmente, racconta l’adolescenza, Angelica è passata dalla televisione al teatro trovando in quest’ultimo il palcoscenico che sente più vicino al suo modo di essere.

Determinata e sicura di sé, Angelica Massera non nega di ricevere anche critiche e tra quelle che, nell’ultimo periodo, l’hanno ferita di più, ci sono quelle sul suo aspetto fisico. “Quest’estate sono ingrassata. Avevo preso 7 chili e avevo fatto un video per un’accademia. Questo video era venuto un po’ male nel senso che c’erano delle luci che non mi rendevano giustizia e, probabilmente, si vedevano un po’ troppo questi 7 chili e quando hanno pubblicato questo video ho visto che c’era commenti come ‘ti sei mangiata l’accademia?’, ‘guarda quanto sei ingrassata’, “eri bella prima e adesso non ti si può vedere’. E se ne avessi presi 30? Cosa sarebbe successo?”, chiede la Massera che non giustifica la gente che, sui social, non fa che rivolgere insulti agli altri.

Sin da bambina, Angelica ha sempre sofferto di balbuzie e ricorda come le persone ridevano di lei per questo problema. “E’ stato un periodo brutto perché dalla balbuzie non se ne esce mai. Crescendo ho imparato a gestirlo ma ovviamente c’è una parte di me bambina che era molto sofferente. Da bambina sognavo di parlare in questo modo e quindi adesso sono fiera di essere diventata quella che sono perché sono riuscita a sconfiggere la balbuzie senza logopedia”, spiega l’attrice.