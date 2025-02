Amici 25: baci tra due allieve, cos’è successo in studio

La 17^ puntata di “Amici” si preannuncia ricca di sorprese, emozioni e, soprattutto, di gossip.

Le anticipazioni trapelate sul web hanno acceso l’interesse dei fan, rivelando dettagli succosi su ciò che è accaduto durante la registrazione dello show, tenutasi il 31 gennaio. Tra i vari spoiler, uno in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico: l’avvicinamento tra due cantanti della classe, Antonia e Senza Cri, che sarebbero stati visti scambiarsi baci durante le pause. Questo evento, avvenuto lontano dagli occhi di Maria De Filippi, solleva interrogativi e curiosità su come verrà gestita questa vicenda all’interno del programma, considerando che fino ad ora, l’unico legame sentimentale confermato è stato quello tra TrigNO e Chiara.

La dinamica dei rapporti all’interno della casa di “Amici” è sempre stata un elemento di forte interesse per il pubblico, che segue con passione le vicende dei protagonisti del talent show. La notizia dell’avvicinamento tra Antonia e Senza Cri aggiunge ulteriore pepe a una stagione già ricca di colpi di scena. Nonostante gli autori non abbiano mai dato particolare risalto ai legami sentimentali che possono nascere tra i concorrenti, i fan non hanno mancato di fare le proprie ipotesi su altri possibili avvicinamenti, come quelli tra Alessia e Luk3, Nicolò e Francesca. Questi gossip, tuttavia, non hanno trovato conferma nelle puntate trasmesse su Canale 5, lasciando spazio a molte congetture e alla curiosità dei telespettatori.

Oltre alle vicende amorose, la 17^ puntata di “Amici” promette di regalare momenti di grande emozione e tensione. Il 2 febbraio, infatti, verrà consegnata la prima maglia del serale di questa edizione, con Anna Pettinelli che sorprenderà tutti promuovendo il suo allievo Nicolò dopo una performance emozionante. Allo stesso tempo, Emanuel Lo rivoluzionerà la sua squadra, con l’eliminazione di Giorgia a favore di Asia, e l’ingresso di Francesco su decisione dell’insegnante di hip-hop. Un altro momento clou sarà la reazione di TrigNO, che lascerà lo studio furioso dopo essersi classificato all’ultimo posto nella gara degli inediti. Questi sviluppi promettono di tenere i fan incollati allo schermo, confermando “Amici” come uno dei talent show più amati e seguiti dal pubblico italiano.