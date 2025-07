Altro che Can Yaman! Il nuovo protagonista di Viola come il mare è di una bellezza mozzafiato

Se la Rai espone in bella mostra il suo cartellone delle fiction che andranno in onda dal prossimo autunno, Mediaset non può che ripagare con identica moneta.

L’estate è la stagione dei buoni propositi. Sarà il sole che illumina le menti, in diversi casi addirittura surriscaldandole, a spingere a fare promesse a sé stessi e gli altri che quasi mai verranno mantenute.

La televisione, e coloro che la ‘fanno’, seguono questo filone emotivo dal momento che durante la bella stagione si promette di migliorare l’offerta da proporre poi al pubblico nella stagione ‘calda’ autunno-inverno. Pier Silvio Berlusconi, però, ha intenzione davvero di cambiare più di qualcosa all’interno del gruppo di famiglia.

Dalla prossima stagione nessuno sconto per alcuno. Come a scuola saranno i numeri a decretare promossi e bocciati. Una pagella atipica dettata dagli ascolti. Chi li ha dalla sua parte proseguirà il cammino, agli altri verrà imposto uno stop.

In tema di fiction Mediaset ha centrato perfettamente la scelta riguardante le dizi turche che stanno riscuotendo un notevole consenso accompagnato da ascolti record. Le fiction proposte negli ultimi tempi dal gruppo di Cologno Monzese non hanno riscosso pari gradimento né, tantomeno, ascolti eclatanti.

Tranne una. Era l’estate scorsa quando lo stesso numero uno di Mediaset ha annunciato in pompa magna la stagione numero 3 della fiction Viola come il mare, l’unica italica barriera contro la televisiva onda anomala proveniente dalla Turchia.

Chi è il bellissimo ‘sostituto’ di Can Yaman?

Il programma prevedeva che le riprese di Viola come il mare 3 avrebbero avuto inizio durante l’estate in corso, maggio-giugno per la precisione, ma la gravidanza della protagonista assoluta, Francesca Chillemi, ha obbligatoriamente fatto slittare l’inizio dei lavori.

Una serie che vedrà dei cambiamenti, alcuni dei quali non di poco conto, soprattutto per le telespettatrici. Nella terza serie di Viola come il Mare non vi sarà Can Yaman, nei panni dell’ispettore capo di polizia Francesco Demir.

La delusione per la perdita dell’affascinante attore turco sarà però presto superata. Occorrerà soltanto attendere l’entrata in scena di colui che andrà a sostituire Can Yaman. Il prescelto è Rodrigo Guirao il quale, almeno stando ai commenti che stanno inondando i social, di certo non farà rimpiangere il turco più amato.

Pertanto occorrerà ancora un po’ di pazienza per l’inizio delle riprese. Un ritardo che, probabilmente, farà slittare anche la messa in onda dell’attesissima Viola come il mare 3, comunque prevista non prima del 2026.