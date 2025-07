Al centro di Valencia si trova un vero paradiso naturale: una meta imperdibile per grandi e piccini

Al centro di Valencia si può vivere un’esperienza selvaggia in un paradiso naturale. Si divertiranno tutti, grandi e piccini.

C’è voluto tempo ma dopo l’alluvione di ottobre Valencia si è ripresa tornando gradualmente alla normalità. I servizi e le attrazioni turistiche ora funzionano regolarmente e la città è tornata ad essere una destinazione sicura e affascinante come prima l’inondazione. Un weekend lungo in questa città spagnola sarà un’esperienza indimenticabile.

Tra le città della Spagna da visitare c’è Valencia, una destinazione colorata, vivace, dalle molteplici attrattive. Non delude mai, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui la si visita. In estate si può prendere il sole in una delle spiagge bandiere blu. Ci sono sette chilometri di costa con spiagge più mondane e altre selvagge.

A Valencia c’è vita sia di giorno che di notte, spesso si svolgono feste tradizionali con musica, balli, processioni. Oltre uno spazio urbano da ammirare, nella città spagnola c’è anche tanto verde. Il Parco Naturale dell’Albufera a soli 10 chilometri dal centro è un luogo incantevole con un tramonto mozzafiato. Non solo, con i bambini si può visitare il Bioparc di Valencia per vivere un’esperienza nella natura in città.

Esploriamo il Bioparc di Valencia

Un parco zoologico moderno, unico nel suo genere, in cui vedere gli animali che vivono in ambienti naturali in semilibertà, senza gabbie né reti o recinzioni. I visitatori sono separati da vetrate dagli animali garantendo la massima tutela per entrambi. Sarà un’esperienza indimenticabile poter vedere da molto vicino le iene, gli scimpanzè, le antilopi.

Al Bioparc si potranno osservare le meraviglie della natura senza interferire e capire l’importanza del lavoro degli operatori che lavorano alla reintroduzione delle specie in via di estinzione al fine di salvaguardare la biodiversità globale. Il parco zoologico di Valencia si estende per 100.000 metri cubi ed è diviso in due aree principali, la Savana e il Madagascar.

Si possono osservare giraffe, leoni, cinghiali, rinoceronti ed elefanti nella zona savana sahariana mentre nell’area Madagascar le regole sono più stringenti. Qui i visitatori non possono mangiare né bere perché non ci sono vetrate, si cammina in mezzo alla natura fino ad arrivare vicini vicini agli animali in sicurezza.

Volendo visitare questa attrazione consigliamo di acquistare il biglietto in anticipo dal sito ufficiale. Il costo è di 26,9 euro tra i 13 e i 64 anni di età. Il biglietto ridotto è di 21 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni e di 20,6 euro per gli over 65. Entrata gratuita per i bimbi sotto i 4 anni.