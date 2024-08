Addio spesa dell’estetista: maxi risparmio con questa procedura

Recarsi regolarmente dall’estetista comporta inevitabilmente un dispendio di denaro: esiste una soluzione efficace volta al risparmio.

Le esperte di beauty routine sostengono che, per eseguire una skincare ottimale, sia necessario acquistare una serie di prodotti indispensabili: crema giorno, crema notte, siero, struccante, latte detergente, prodotto contorno occhi eccetera. Non tutti però possono investire un tale quantitativo di denaro solo per la cura della propria epidermide.

Le nostre nonne non potevano certo accedere ad una così vasta gamma di prodotti. Esistevano quindi dei rimedi naturali, facili da preparare ed economici, ma altrettanto efficaci. In questa sede vi proponiamo tre ricette per la preparazione di un latte detergente homemade, uno per ogni tipo di pelle. Si tratta di composti talmente semplici da riprodurre in casa, da poter essere modulati a seconda delle esigenze e dei gusti personali (ad esempio aggiungendo oli essenziali naturali).

Latte detergente home made: tre ricette magiche

Vi proponiamo tre ricette: una agli oli essenziali, una allo yogurt ed infine una alla camomilla per pelli delicate. La prima formulazione è indicata laddove abbiate una pelle tendenzialmente secca oppure mista. Unite un cucchiaio di yogurt, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 2 gocce di olio di lavanda, 2 gocce di olio di pompelmo (o arancio) ed infine 2 gocce di olio di Argan. Uniformate la miscela e massaggiate delicatamente il viso, dopodiché risciacquate con abbondante acqua tiepida.

La seconda ricetta è adatta alle pelli grasse ed è ancor più semplice della prima. Sarà sufficiente unire un cucchiaio di yogurt, un cucchiaio di olio extravergine di oliva ed infine il succo di mezzo limone. Massaggiate la formulazione sul viso e risciacquate. La combinazione è molto efficace in quanto include l’azione nutriente dello yogurt a quella emolliente dell’olio, raggiungendo l’apice della salute con il limone, notoriamente antiossidante e purificante. Laddove abbiate la pelle particolarmente secca, potete unire semplicemente olio e yogurt ed avrete un detergente viso altrettanto ottimo.

Infine, la terza ricetta offre un’azione lenitiva, purificante e rinfrescante. L’ingrediente segreto risiede nei fiori di camomilla. È sufficiente prendere un pentolino e riscaldarvi lentamente una tazzina di latte (va bene anche quello vegetale), lasciate poi i fiori in ammollo per qualche minuto. Prima che quest’ultimo arrivi a bollore, spegnete il fuoco e lasciate la camomilla in infusione per circa mezz’ora. A questo punto, potete filtrare il contenuto all’interno di un flaconcino, per poi farlo raffreddare definitivamente in frigorifero. Si tratta di un rimedio efficace qualora presentiate rossori oppure laddove la vostra pelle risulti spenta ed irritata.